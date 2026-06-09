SV Schlebusch beendet schwierige Saison mit Zuversicht

Dass der SV Schlebusch zum Abschluss verlor, war verkraftbar. – Foto: Christoph Tiroux

Während die Spieler des SV Schlebusch nach Schlusspfiff bei bestem Frühsommerwetter zur Saisonabschlussfeier im Kreise zusammenstanden, wurde über die 1:4-Niederlage gegen den FV Bad Honnef kaum noch gesprochen.

Sportlich war die Partie gegen den Tabellenvierten schnell erzählt. Bad Honnef trat mit der Qualität einer Spitzenmannschaft auf und nutzte die fehlende letzte Konsequenz der Gastgeber gezielt aus. Schlebusch wirkte nach den emotionalen Wochen zuvor nicht mehr mit der gleichen Schärfe wie noch im Abstiegskampf. Die Gäste kontrollierten weite Strecken der Begegnung und setzten sich am Ende verdient mit 4:1 durch. Den Treffer der Hausherren zum Endstand erzielte Murat Aydin, der damit zumindest für einen versöhnlichen Moment sorgte.

Der sportliche Schmerz hielt sich in Grenzen. Der Landesliga-Klassenerhalt war schließlich bereits eine Woche zuvor mit dem spektakulären 3:3 beim 1. FC Spich gesichert worden. Was am Sonntag blieb, war vielmehr das Gefühl, eine schwierige Saison erfolgreich zu Ende gebracht zu haben.

Doch die Niederlage blieb eine Randnotiz. Zu groß war die Erleichterung darüber, dass das eigentliche Saisonziel bereits erreicht worden war. Nach dem Abpfiff verlagerte sich der Fokus schnell weg vom Spielfeld. Bei Sonnenschein, kühlen Getränken und guter Stimmung ließ das Team die Saison gemeinsam ausklingen. Es wurde gelacht, diskutiert und zurückgeblickt auf Monate, die den Verein zwischenzeitlich an seine Grenzen geführt hatten.

Denn der Blick auf die Abschlusstabelle verdeutlicht, wie bemerkenswert die Entwicklung des SVS in den vergangenen Monaten tatsächlich gewesen ist. Mit 28 Punkten aus 28 Spielen, einem Torverhältnis von 45:55 und Platz 13 beendet der Verein die Saison einen Rang vor den Abstiegsplätzen. Eine Platzierung, die im Winter nur wenige für möglich gehalten hätten. Die Grundlage dafür wurde in einer beeindruckenden Rückrunde gelegt. Während Schlebusch in den ersten elf Saisonspielen lediglich vier Punkte gesammelt hatte und tief im Tabellenkeller feststeckte, gelang unter Trainer Heiko Dietz die Wende. Aus den verbleibenden 17 Partien holte die Mannschaft noch 24 Punkte und entwickelte sich zu einem konkurrenzfähigen Landesligisten.

Nur drei Niederlagen in der Rückrunde

Besonders auffällig war die Veränderung in der Offensive. 38 der insgesamt 45 Saisontore erzielte Schlebusch erst nach dem Trainerwechsel. Die Mannschaft spielte mutiger, zielstrebiger und deutlich torgefährlicher. Auch die Bilanz der Rückrunde unterstreicht die Entwicklung. Nur drei Niederlagen musste Schlebusch in der zweiten Saisonhälfte hinnehmen. Statt Resignation prägten plötzlich Widerstandsfähigkeit, Moral und Glaube an die eigene Stärke das Bild. Mehrfach kämpfte sich die Mannschaft nach Rückschlägen zurück, sammelte wichtige Punkte und hielt dem Druck im Abstiegskampf stand.

Dass die Saison dennoch nicht völlig sorgenfrei verlief, zeigte die Schlussphase. In Brauweiler und gegen Fortuna Bonn wurden Führungen jeweils kurz vor Schluss noch aus der Hand gegeben. Auch gegen Bad Honnef fehlte zum Abschluss die letzte Konsequenz. Doch diese Momente ändern nichts am Gesamtbild einer Rückrunde, die den SV Schlebusch letztlich in der Liga gehalten hat. So wird die 1:4-Niederlage gegen die Siebengebirgler in einigen Wochen vermutlich kaum noch eine Rolle spielen. In Erinnerung bleiben vielmehr die Aufholjagd der vergangenen Monate, der emotionale Klassenerhalt in Spich und eine Mannschaft, die sich trotz schwieriger Ausgangslage aus eigener Kraft gerettet hat.

Das wichtigste Ziel ist erreicht

Für den SV Schlebusch endet damit eine Saison, die lange nach Abstieg aussah und schließlich doch mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen wurde. Der Klassenerhalt steht. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Erkenntnis dieses letzten Spieltags: Nicht das Ergebnis gegen Bad Honnef definiert diese Saison, sondern die Entwicklung, die ihr vorausgegangen ist. Der SV Schlebusch darf mit Vorfreude auf die neue Saison und eine komplette Vorbereitung unter Coach Dietz und seinem Trainerteam blicken.