SV Schlebusch baut das Mittelfeld um

Der personelle Umbruch beim SV Schlebusch schreitet weiter voran. Nachdem die Verantwortlichen bereits viele Veränderungen in Tor und Abwehr vorgenommen haben, richtet sich der Blick nun auf das Mittelfeld. Dort verliert der Landesligist gleich mehrere wichtige Kräfte, reagiert darauf jedoch mit einer Mischung aus Talent, Entwicklungspotenzial und Spielern, die bereits höherklassige Erfahrung gesammelt haben.
Fest steht: Kaum ein Mannschaftsteil wird sich in der kommenden Saison so stark verändern wie die Zentrale und die offensiven Mittelfeldpositionen. In Jakob Steinebach, Yaakoub Ouahim, Matthias Janeczko, Marco Bramer und Justin Prensena verlassen gleich fünf Spieler den Verein, die regelmäßig Einsatzzeiten sammelten. Vor allem der Abgang von Ouahim schmerzt. Der 21-Jährige entwickelte sich in der Rückrunde unter Trainer Heiko Dietz zu einer der positiven Überraschungen und war mit seinen dynamischen Auftritten ein wichtiger Faktor im Kampf um den Klassenerhalt. Gemeinsam mit Bramer zieht es ihn künftig nach Weiler-Volkhoven. Auch die Wechsel von Steinebach und Janeczko zu Jan Wellem bedeuten für die Schlebuscher einen spürbaren Verlust. Hinzu kommt der Abschied von Prensena.
Die Verantwortlichen entschieden sich deshalb bewusst für einen Neustart mit vielen jungen Spielern. Ein bekanntes Gesicht ist dabei Milad Rezai. Der 19-Jährige sammelte bereits erste Erfahrungen im Männerfußball und gehört seit längerer Zeit zu den größten Talenten im Verein. Nach einzelnen Einsätzen soll nun der komplette Sprung in das Landesliga-Team folgen. Rezai gilt als technisch starker und laufintensiver Mittelfeldspieler, dem die Verantwortlichen zutrauen, sich dauerhaft zu etablieren.
Ebenfalls erst 19 Jahre alt ist Vlady Kostornoi. Der gebürtige Ukrainer kommt aus der U18 des FC Deutz und hinterließ im Probetraining einen bleibenden Eindruck. Beim SVS hofft man, dass der zentrale Mittelfeldspieler sein Potenzial nun auch in der Landesliga abrufen kann. Für Kostornoi wird der SVS die erste Station im Männerfußball sein.
Etwas mehr Erfahrung bringt Dominik Foik mit. Der 21-Jährige wechselt von der SpVg. Flittard ins Bühl und dürfte vor allem im offensiven Mittelfeld eine wichtige Rolle einnehmen. Dort machte er zuletzt mit starken Zahlen auf sich aufmerksam. In der Kreisliga sammelte Foik in 19 Spielen starke 15 Scorerpunkte und empfahl sich damit für höhere Aufgaben. Zudem kam er bereits siebenmal im Landesliga-Team der Flittarder zum Einsatz.
Ein weiterer Zugang hört auf den Namen Sait Gözel. Der Mittelfeldspieler kommt aus der A-Jugend des FC Monheim und bringt eine interessante Vita mit. In den vergangenen Jahren durchlief er mehrere Nachwuchsvereine und spielte zwischenzeitlich sogar bei Viktoria Köln. Die fußballerischen Anlagen sind unbestritten. Nun geht es für den jungen Mittelfeldspieler darum, im Seniorenbereich anzukommen und Konstanz in seine Leistungen zu bringen.
Als möglicherweise wichtigste Verpflichtung im Mittelfeld könnte sich allerdings Eray Yapar erweisen. Der 22-Jährige wechselt vom Bezirksligisten FC Rheinsüd zum SVS. Dort sammelte Yapar in der vergangenen Saison regelmäßig Spielpraxis und überzeugte durch seine Flexibilität sowie seine technische Qualität. Im Bühl trauen ihm viele Beobachter zu, sofort eine tragende Rolle zu übernehmen.
In der Kaderplanung zeichnet sich damit eine klare Linie ab: Schlebusch setzt konsequent auf junge, entwicklungsfähige Spieler und ergänzt sie gezielt mit Akteuren, die bereits Erfahrung im Seniorenfußball mitbringen. Nach den zahlreichen Abgängen erhält das Mittelfeld zwangsläufig ein neues Gesicht, weitere Zugänge bis zum Trainingsstart am 21. Juli sind möglich.