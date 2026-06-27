SV Schlebusch baut das Mittelfeld um

Fest steht: Kaum ein Mannschaftsteil wird sich in der kommenden Saison so stark verändern wie die Zentrale und die offensiven Mittelfeldpositionen. In Jakob Steinebach, Yaakoub Ouahim, Matthias Janeczko, Marco Bramer und Justin Prensena verlassen gleich fünf Spieler den Verein, die regelmäßig Einsatzzeiten sammelten. Vor allem der Abgang von Ouahim schmerzt. Der 21-Jährige entwickelte sich in der Rückrunde unter Trainer Heiko Dietz zu einer der positiven Überraschungen und war mit seinen dynamischen Auftritten ein wichtiger Faktor im Kampf um den Klassenerhalt. Gemeinsam mit Bramer zieht es ihn künftig nach Weiler-Volkhoven. Auch die Wechsel von Steinebach und Janeczko zu Jan Wellem bedeuten für die Schlebuscher einen spürbaren Verlust. Hinzu kommt der Abschied von Prensena.