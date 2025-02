SV Schlebusch bangt um Aktivposten und bestreitet finalen Test

Das Tor des Tages fiel bereits nach einer halben Stunde, als sich die Schwarz-Gelben einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung leisteten. Kurz zuvor hatte der im Winter verpflichtete Torhüter Jesko Göttelmann noch einen Foulelfmeter entschärfen können. Die einzig wirklich nennenswerte Chance der Schlebuscher in der ersten Halbzeit ließ Sebastian Bamberg kurz vor dem Seitenwechsel liegen.

Nach der Pause spielte sich viel im Mittelfeld ab, so dass Torraumszenen Seltenheitswert hatten. Hilmer vermisste in dieser Phase die Genauigkeit im Passspiel, auch kreativ hatte sein Team in der Vorbereitung schon deutlich mehr gezeigt als an diesem Nachmittag. Zu allem Überfluss ploppte bei Leistungsträger Martin Schulz eine muskuläre Verletzung wieder auf und der Coach musste improvisieren.