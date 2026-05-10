SV Schierstein 13 klärt die Trainerfrage

Mike Jakobowsky (2. von links) wird neuer Trainer beim SV Schierstein 13. – Foto: SVS

„Wir kennen uns bereits seit Jahren und schätzen uns gegenseitig. Ich halte Mike menschlich und sportlich für einen absoluten Gewinn. Er konnte in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen als Trainer sammeln. Ich habe mich bewusst für ihn entschieden, weil er perfekt zum Konzept unseres Vereins passt und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können“, lobt Rahou den 39-Jährigen. Jakobowsky war zuletzt spielender Co-Trainer des SV Frauenstein. In der Vergangenheit sammelte er außerdem Erfahrungen als Co-Trainer des SV Erbenheim und als Cheftrainer der B-Liga-Reserve der TSG Wörsdorf.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Mit Rachid verbindet mich ein vertrauensvoller Kontakt und ich kannte auch große Teile des Vorstands bereits. Ich habe meine Basislizenz erfolgreich abgeschlossen und möchte mich hier nun stetig weiterentwickeln. Ich habe sehr viele Ideen und das Gefühl, hier auf Menschen zu treffen, die dieselbe Vision teilen und das vorhandene Potenzial erkennen“; ist der neue Coach voller Tatendrang.

Bis zu Jakobowskys Amtsantritt wird weiter Necati Celik die Schiersteiner Erste dirigieren. Zum Sommer wird er dann wieder, wie vor der Trennung von Michael Taesler, die Zweite Mannschaft in der C-Liga übernehmen. Die beiden Vorsitzenden der 13er Carsten Müller und Jesco Bonello unterstreichen: „In Zusammenarbeit mit Rachid und Mike soll ein personeller Verjüngungskurs eingeleitet werden. Wir wollen durch die vielen Kontakte der beiden eine junge, wilde und schlagkräftige Mannschaft zusammen. Die gemeinsamen Gespräche haben uns zu 113% überzeugt. Die beiden sind genau die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um unsere sportlichen Ziele umzusetzen.“ Bis dahin gilt es in Schierstein die Saison sauber zu beenden. Mit 32 Punkten steht der A-Ligist im unteren Tabellendrittel. Am Sonntag wartet um 15 Uhr das Platzderby gegen Hellas.