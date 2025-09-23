SV Scherpenseel fiebert Pokal-Highlight gegen Fortuna Köln entgegen

Der Kunstrasenplatz „Am Bucksberg“ in Übach-Palenberg wird am Dienstagabend zur Bühne für ein besonderes Pokalduell. Der SV Scherpenseel-Grotenrath, aktuell als Aufsteiger mit nur einem Punkt Tabellen-14. der Kreisliga A Heinsberg, empfängt mit Fortuna Köln den Tabellenzweiten der Regionalliga West. Für den kleinen Klub ist es das größte Spiel seiner Geschichte.
Schon die erste Runde des Mittelrheinpokals hatte der Underdog spektakulär gestaltet: Mit 1:0 setzte man sich gegen den Landesligisten FV Wiehl durch. Nun wartet mit Fortuna Köln, trainiert vom 58-jährigen Matthias Mink, ein Gegner aus der Regionalliga-Spitze.
Die Vorfreude im Ort sei riesig und spüre man an jeder Ecke. „Wir haben sehr viel Zuspruch in den letzten Tagen und Wochen bekommen und nahezu jeder spricht über dieses Spiel, egal ob auf dem Scheleberg oder beim Stadtfest am letzten Wochenende", betont Trainer Björn Hilberath.
Die Spieler fiebern der Partie ebenfalls entgegen. „Meine Jungs freuen sich natürlich extrem auf das Spiel und das ganze Drumherum morgen. Wir haben Fanshirts innerhalb der Mannschaft organisiert und natürlich wird es wieder ein Sondertrikot geben“, so Hilberath.
Dass der Pokalkracher im Liga-Alltag Spuren hinterlassen hat, räumt der Trainer ein: „Vielleicht ist das Spiel auch zu sehr in den Köpfen der Spieler, weshalb wir in der Liga noch nicht so performt haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ich kann es keinem übel nehmen. Es ist das größte Spiel in der Vereinsgeschichte und natürlich immer präsent gewesen in den letzten Wochen, weil schon sehr viel Trubel war.“
Sportlich ist die Rollenverteilung klar, doch Hilberath kündigt an, dass sein Team mit Plan antreten wird: „Auch morgen wird es wieder einen Matchplan geben, wenn vielleicht auch mit dem einen oder anderen Augenzwinkern. Nichtsdestotrotz steht es an oberster Stelle, alles aufzusaugen und zu genießen. Die Jungs werden alle sehr fokussiert sein, gleichzeitig aber auch stolz auf das Erreichte sein. Und wer weiß, vielleicht klingelt es auch mal im Fortuna-Tor.“