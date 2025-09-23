SV Scherpenseel fiebert Pokal-Highlight gegen Fortuna Köln entgegen

Ob der SV Scherpenseel-Grotenrath gegen den Regionalligisten auch einen Grund zu feiern hat? – Foto: Miriam Senft

Der Kunstrasenplatz „Am Bucksberg“ in Übach-Palenberg wird am Dienstagabend zur Bühne für ein besonderes Pokalduell. Der SV Scherpenseel-Grotenrath, aktuell als Aufsteiger mit nur einem Punkt Tabellen-14. der Kreisliga A Heinsberg, empfängt mit Fortuna Köln den Tabellenzweiten der Regionalliga West. Für den kleinen Klub ist es das größte Spiel seiner Geschichte.

Schon die erste Runde des Mittelrheinpokals hatte der Underdog spektakulär gestaltet: Mit 1:0 setzte man sich gegen den Landesligisten FV Wiehl durch. Nun wartet mit Fortuna Köln, trainiert vom 58-jährigen Matthias Mink, ein Gegner aus der Regionalliga-Spitze. Die Vorfreude im Ort sei riesig und spüre man an jeder Ecke. „Wir haben sehr viel Zuspruch in den letzten Tagen und Wochen bekommen und nahezu jeder spricht über dieses Spiel, egal ob auf dem Scheleberg oder beim Stadtfest am letzten Wochenende", betont Trainer Björn Hilberath.

Fanshirts & Sondertrikot Die Spieler fiebern der Partie ebenfalls entgegen. „Meine Jungs freuen sich natürlich extrem auf das Spiel und das ganze Drumherum morgen. Wir haben Fanshirts innerhalb der Mannschaft organisiert und natürlich wird es wieder ein Sondertrikot geben“, so Hilberath.