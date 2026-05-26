SV Scherpenberg: Zwei potenzielle Stammtorhüter und Torgefahr kommen Der SV Scherpenberg kämpft in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, noch um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein, stellt aber bereits die Weichen für die neue Saison. Mehrere Zugänge bringen Oberliga-Erfahrung, Torgefahr und Konkurrenzkampf mit - zugleich gibt es erste fixe Abgänge. von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Spielt Scherpenberg bald in der Oberliga? – Foto: Marcel Eichholz

Der SV Scherpenberg befindet sich sportlich weiter in einer spannenden Ausgangslage. Der Klub kann den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein noch aus eigener Kraft schaffen, hat in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, noch zwei Spiele vor sich und kann damit weiterhin am SV Budberg vorbeiziehen. Unabhängig vom endgültigen Ausgang der Saison laufen die Planungen für die kommende Spielzeit aber bereits sichtbar an. Die bisherigen Zugänge zeigen, dass Scherpenberg den Kader nicht nur in der Breite ergänzen, sondern gezielt Qualität und Erfahrung dazuholen möchte.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Besonders auffällig ist die Besetzung im Tor. Mit Alexander Geraedts kommt ein Schlussmann von Sportfreunde Hamborn 07, der viel Oberliga-Erfahrung mitbringt und unter anderem bereits für den TSV Meerbusch und den SV Straelen aktiv war. Dazu wechselt Kenan Mehmedovic vom SV Sonsbeck nach Scherpenberg. Der Torhüter war dort mit 23 Einsätzen die Nummer eins und dürfte entsprechend ebenfalls mit klaren Ambitionen kommen. Beide Zugänge sorgen damit für einen offenen Konkurrenzkampf um den Platz zwischen den Pfosten. Güzel und Jemaiel bringen Scorerpunkte mit Für zusätzliche Qualität in der Offensive und im Mittelfeld sollen zwei Spieler sorgen, die in der laufenden Saison deutlich auf sich aufmerksam gemacht haben. Serkan Güzel kommt von DJK Blau-Weiß Mintard und bringt ein starkes Profil mit. In 18 Spielen sammelte der torgefährliche Mittelfeldspieler sechs Treffer und acht Vorlagen. Dazu kennt Güzel auch das Niveau der Oberliga, in der er zuvor unter anderem für den VfB 03 Hilden und TVD Velbert aktiv war.

Ebenfalls viel Produktivität bringt Ahmed Jemaiel mit. Der langjährige Leistungsträger des VfB Bottrop kommt nach einer Saison, in der er erneut wichtige Offensivwerte geliefert hat. Neun Tore und elf Vorlagen unterstreichen, dass Jemaiel nicht nur als Vorbereiter, sondern auch als eigener Abschlussspieler gefährlich werden kann. Für Scherpenberg ist das ein Zugang, der direkt Verantwortung übernehmen dürfte. Die ersten Abgänge zeigen allerdings auch, dass der Kader an wichtigen Stellen verändert wird. Fix ist bislang der Wechsel von Luca Grillemeier zum VfB Speldorf, zudem zieht es Hope Noruwa Ogansuyi zum VfR Fischeln. Besonders schmerzhaft ist der Abschied von Tevfik Kücükarslan, der zum FSV Duisburg wechselt. Mit acht Toren und vier Vorlagen hatte er erheblichen Anteil an der Offensivproduktion des SV Scherpenberg. Die Zugänge müssen deshalb nicht nur ergänzen, sondern auch Lücken schließen. Klar ist schon jetzt: Scherpenberg plant ambitioniert - und der endgültige Ligastatus könnte die weitere Kaderplanung noch einmal zusätzlich prägen.