SV Scherpenberg zu Gast in der KrayArena

Mit einem Unentschieden und zwei Siegen in die Saison gestartet, lief es zuerst gut für den SV. Doch nach der Niederlage im Moerser Derby gegen den GSV Moers, einer 1:5-Klatsche im Pokal gegen Germania Ratingen und einer weiteren deftigen Niederlage bei Viktoria Goch zog der Verein die Reißleine und trennte sich von Trainer Christian Mikolajczak. Scherpenbergs Sportchef Sven Schützek übernahm und wird das Team auch noch bis zur Winterpause betreuen. Seit dem Trainerwechsel konnte Scherpenberg alle fünf absolvierten Spiele gewinnen. Alleine diese Serie zeigt, dass auf die Krayer Mannschaft ein schwerer Gegner wartet.

Das Krayer Team schaffte es in der vergangenen Woche, die Niederlagenserie zu durchbrechen, hätte sich nach einer sehr guten Partie mit einem Dreier belohnen müssen, doch am Ende musste sich die Elf mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. An diese starke Leistung gegen Lintfort will die Mannschaft am Sonntag anknüpfen. Es wird erneut auch darauf ankommen, über die schnellen Außen Faris El Maroufi und Milot Ademi durchzustoßen, Chancen zu kreieren und diese dann auch zu nutzen. Dies, gepaart mit einer defensiven Stabilität, sollte die Chancen auf den nächsten Heimsieg erhöhen, den das Team mit aller Macht einfahren will.

„Scherpenberg kommt mit breiter Brust und das zurecht. Sie spielen ruhig, sicher und stehen nicht unverdient da oben“, sagt Trainer Dimitrios Pappas vor dem nächsten Heimspiel. „Wir haben letzte Woche nach einer 2:0-Führung noch 2:2 gespielt, aber dabei ein richtig starkes Spiel gezeigt. Daran wollen wir anknüpfen. Wichtig ist, dass wir uns auf uns konzentrieren, unsere Einstellung zeigen und unsere Stärken auf den Platz bringen. Dann wollen wir zu Hause wieder ein Erfolgserlebnis feiern.“