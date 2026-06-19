SV Scherpenberg: "Wir sind bereits mehrfach auf die Stadt zugegangen“

Schützek Es war schon eine aufregende Saison. Im Sommer waren wir komplett von der Qualität des Kaders überzeugt. Im ersten Jahr unter Trainer Christian Mikolajczak war es zum Teil schon unruhig. Wir haben dennoch an ihm festgehalten. Nach sechs Spielen lief es wieder in die gleiche Richtung. Nach dem Spiel in Goch habe ich in Ansprache mit dem Präsidenten des Vereins die Reißleine gezogen. Ich musste meinen Fehler aus dem Sommer korrigieren. Ich bin eingesprungen, und als wir keinen passenden Trainer gefunden haben, hat der Kern der Mannschaft den Wunsch geäußert, dass ich weitermachen soll. Nach einem Gespräch und der Unterstützung meiner Frau entschied ich mich für den Job – und jetzt können wir die Oberliga-Saison planen.

Durch den Aufstieg wird sich der Kader verändern. Sie haben schon einige Neuzugänge bekannt gegeben, unter anderem auch Carl Becker aus der U19 von RW Oberhausen und Frederik Meurs vom 1. FC Kleve. Becker hatte vorher wohl schon in Budberg, Meurs in Kleve zugesagt. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Schützek Carl Becker ist ein junger Innenverteidiger, der mir empfohlen wurde. In den Gesprächen hat er mir gesagt, dass er auch Gespräche mit Budberg führt und sich vorstellen kann, dort zu spielen. Jedoch gab es keine feste Zusage. Er wollte Oberliga spielen und sich entwickeln. Freddy Meurs hat den Kontakt zu uns gesucht. Auch hier sagte er bei mehreren Nachfragen, dass es keine Zusage von ihm gab. Ich kenne solche Situationen, habe sie auch schon erlebt und kann manchen Unmut verstehen. Nur sind wir nicht aktiv auf die Spieler zugegangen und verlassen uns halt darauf, was die Jungs uns sagen.

Gibt es denn über die zehn bekannten Verpflichtungen hinaus weitere Transfers?