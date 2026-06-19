SV Scherpenberg: "Wir sind bereits mehrfach auf die Stadt zugegangen“

Die Saison der Amateurfußballer ist vorbei. Der SV Scherpenberg feierte einen historischen Erfolg. Nach 46 Jahren wird wieder eine Mannschaft aus Moers um Oberliga-Punkte spielen. Ein Gespräch mit Aufstiegstrainer Sven Schützek über den turbulenten letzten Spieltag, zum angeblichen Wortbruch zweier Neuzugänge und den aktuellen Stand bei der Suche nach einer alternativen Heimspielstätte.
Sven Schützek Ja, wir haben die Tage intensiv als Mannschaft und Staff genossen. Das hat mir nochmals gezeigt, wie groß der Zusammenhalt in der Truppe ist und war. Wir haben dort auch erst richtig realisiert, was wir eigentlich geschafft haben. Das war Sonntag am letzten Landesliga-Spieltag gar nicht möglich gewesen.
Schützek Man muss schon sagen, es war sehr hart. Wir haben schon versucht, das Ergebnis in Budberg nicht an die Spieler ranzulassen. Aber das war unmöglich. Es war eine reine Achterbahn der Gefühle. Wir sind in diesem Spiel gefühlt zwei Mal aufgestiegen und drei Mal nicht aufgestiegen. Es ist beeindruckend, wie die Jungs alles gegeben haben. Sie haben sich voll reingeworfen und wie wir draußen keine Sekunde aufgehört, an den Erfolg zu glauben. Dieser Wille war schon außergewöhnlich.
Schützek Es war schon eine aufregende Saison. Im Sommer waren wir komplett von der Qualität des Kaders überzeugt. Im ersten Jahr unter Trainer Christian Mikolajczak war es zum Teil schon unruhig. Wir haben dennoch an ihm festgehalten. Nach sechs Spielen lief es wieder in die gleiche Richtung. Nach dem Spiel in Goch habe ich in Ansprache mit dem Präsidenten des Vereins die Reißleine gezogen. Ich musste meinen Fehler aus dem Sommer korrigieren. Ich bin eingesprungen, und als wir keinen passenden Trainer gefunden haben, hat der Kern der Mannschaft den Wunsch geäußert, dass ich weitermachen soll. Nach einem Gespräch und der Unterstützung meiner Frau entschied ich mich für den Job – und jetzt können wir die Oberliga-Saison planen.
Schützek Carl Becker ist ein junger Innenverteidiger, der mir empfohlen wurde. In den Gesprächen hat er mir gesagt, dass er auch Gespräche mit Budberg führt und sich vorstellen kann, dort zu spielen. Jedoch gab es keine feste Zusage. Er wollte Oberliga spielen und sich entwickeln. Freddy Meurs hat den Kontakt zu uns gesucht. Auch hier sagte er bei mehreren Nachfragen, dass es keine Zusage von ihm gab. Ich kenne solche Situationen, habe sie auch schon erlebt und kann manchen Unmut verstehen. Nur sind wir nicht aktiv auf die Spieler zugegangen und verlassen uns halt darauf, was die Jungs uns sagen.
Schützek Erst einmal nicht. Alles was fix ist, wurde bereits bekannt gegeben. Wir suchen jedoch noch einen Innenverteidiger und jemanden für die Achterposition. Außerdem sind keine weiteren Abgänge bis jetzt bekannt. In den nächsten Tagen wird es eine interne und offizielle Verabschiedung von den Abgängen geben.
Schützek Das wird eine ganz spannende und intensive Reise. Vor allem mit Mannschaften wie dem Wuppertaler SV, der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf oder dem KFC Uerdingen. Alles ist noch mal anders, spannender und größer. Wir haben richtig Bock, die Aufgabe anzugehen.
Schützek Viele Heimspiele können wir weiterhin in Asberg austragen. Für die anderen Partien müssen wir noch eine Alternative finden. Es gibt bereits Ideen, aber noch ist nichts spruchreif. Wir müssen weiter mit der Stadt Moers sprechen, denn wir sind auf sie angewiesen und hoffen auf Hilfe. Wir sind bereits mehrfach auf die Stadt zugegangen. Leider kam es noch nicht zu einem lösungsorientierten Gespräch. Außerdem hätte ich mich gefreut, etwas von der Bürgermeisterin zu unserem Erfolg zu hören. Es kam nur ein Post über Instagram. Ich finde, dass ein Oberliga-Aufstieg einer Fußball-Senioren-Mannschaft nach 46 Jahren nichts Selbstverständliches für die Stadt Moers sein sollte.