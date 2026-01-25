Der SV Scherpenberg geht mit breiter Brust in die Rückrunde. – Foto: Ulrich Laakmann

SV Scherpenberg will mit doppelter Verstärkung angreifen Zwei Spieler hat der SV Scherpenberg im Winter geholt. In der Landesliga, Gruppe 2, will die Mannschaft an die erfolgreiche Hinrunde anknüpfen. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 ESC Rellingh Scherpenberg Sven Schützek

Nach einem durchwachsenen Saisonstart kam der SV Scherpenberg vor der Winterpause immer besser in Schwung. Die Hinserie beendete die Mannschaft von Sven Schützek auf dem zweiten Rang. Daran will das Team in der Rückrunde anknüpfen und hat sich mit zwei Spielern verstärkt. Besonders ein Transfer kann dabei als absoluter Wunschspieler von Schützek angesehen werden, denn schon im Sommer liefen die Drähte heiß.

Elf Siege konnte der SVS in der ersten Saisonhälfte in 17 Spielen einfahren, hinzu kamen vier unentschieden und zwei Niederlagen. In den zurückliegenden elf Begegnungen konnte die Mannschaft nicht einmal besiegt werden, was am Ende dazu führte, dass Scherpenberg auf einem sehr guten zweiten Platz überwinterte. "Hinten raus sind wir sehr zufrieden mit der Hinrunde. Der zweite Platz war nach dem Spiel in Goch so nicht abzusehen", ordnet Trainer Schützek die Hinrunde ein. In dem besagten Goch-Spiel am 6. Spieltag unterlag der SVS dem Aufsteiger mit 0:5. Kurz darauf musste Coach Christian Mikolajczak gehen und Schützek, der bis dato als Sportlicher Leiter fungierte, übernahm. "Ein bisschen schade ist, dass wir in den ersten Spielen so wenig gepunktet haben. Hätten wir dort das ein oder andere Spiel gewonnen oder einen Punkt mitgenommen, wäre der Abstand zu Bottrop mit Sicherheit kleiner", erläutert er weiter. So sind es vier Punkte zum ungeschlagenen Spitzenreiter VfB Bottrop. Im direkten Duell lieferten sich die beiden Kontrahenten ein Duell auf Augenhöhe und trennten sich nach packenden 90 Minuten 3:3-Unentschieden.

Doppelte Verstärkung vom GSV Moers Für die Rückrunde hat sich der SVS nun mit zwei Spielern punktuell verstärkt. Vom Ligakonkurrenten GSV Moers, bei dem noch immer nicht klar ist, ob er zur Rückrunde in der Landesliga überhaupt noch antritt, kommen Connor Wastian und Nils Werner. "Es sind zwei junge Spieler, die unheimlich viel Potenzial haben", betont Schützek. Wastian kehrt nach einem halben Jahr nach Scherpenberg zurück. "Er spielt einen richtig gute Linksverteidiger. Das hat er bei uns schon gemacht. Er ist zweikampfstark, laufstark, leistungsorientiert - auch im Training. Seine Verpflichtung ist für unseren Kader auf jeden Fall eine Bereicherung", sagt der Übungsleiter. Auf der Sechser- oder Innenverteidigerposition fühlt sich Werner zuhause. Der 20-Jährige spielte für den TSV Meerbusch bereits in der Oberliga Niederrhein. Über den GSV hat er nun den Weg zum SVS gefunden. Schützek hätte diesen Transfer gerne schon im Sommer realisiert. "An Nils war ich schon im Sommer dran. Da hat er sich leider noch für den GSV Moers entschieden. Als wir dann gehört haben, dass es im Moers nicht weitergehen soll, habe ich Nils sofort angerufen und freue mich, dass er sich jetzt im zweiten Schritt für uns entschieden hat", erklärt Schützek, der dem Zugang eine große Ruhe und hohe Leistungsorientiertheit attestiert.