SV Scherpenberg will in die Oberliga aufsteigen Landesliga, Gruppe 2: Klare Ziele verfolgt Trainer Ralf Gemmer mit dem SV Scherpenberg.

Zur Winterpause stand der SV Scherpenberg da, wo er auch am Ende der Saison stehen möchte - auf dem Aufstiegsplatz der Landesliga, Gruppe 2. Als beste Mannschaft der ersten Saisonhälfte haben die Scherpenberger zurecht den Thron bestiegen und führen die Liga mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Mülheimer FC an. Für Trainer Ralf Gemmer ist das Ziel dennoch klar: Spätestens am letzten Spieltag im Mai soll der Aufstieg in die Oberliga Niederrhein in trockenen Tüchern sein.

Nach einer erfolgreichen Hinrunde konnten die Fußballer des SV Scherpenberg in der Winterpause den verdienten Lohn ernten. Während der Pflichtspielbetrieb ruht, zeigt ein Blick auf die Tabelle, was die Kicker in der ersten Saisonhälfte geleistet haben. Von ganz oben im Klassement grüßt der SVS die Konkurrenz, die aber noch in Schlagdistanz weilt. So beträgt der Rückstand von Verfolger Mülheimer FC auch nur zwei Zähler. Auch Arminia Klosterhardt mit sechs Punkten weniger und Fichte Lintfort (neun Punkte zurück, aber ein Spiel weniger) gehören wohl noch zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten in der Landesliga, Gruppe 2.

Umso wichtiger ist es für die Scherpenberger also, gut in die zweite Hälfte der Spielzeit zu starten. Da steht gleich ein entscheidendes Duell gegen Lintfort an. "Oben ist alles relativ eng. Für uns geht es gegen den TuS Fichte Lintfort mit einem wichtigen Spiel los. Wenn sie ihr Nachholspiel gewinnen und gegen uns auch punkten können, sind sie wieder voll dabei. Es wird also weiter spannend bleiben. In der Rückrunde kann alles passieren, dessen sind wir uns bewusst. So muss das im Fußball aber auch sein", erklärt SVS-Coach Ralf Gemmer im Reviersport.

Aufstieg ist das Ziel