SV Scherpenberg stürmt auf Rang zwei, Mintard schlägt Rhenania

Mit einer beeindruckenden Vorstellung ist der SV Budberg am vergangenen Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga, Gruppe 2, gestürmt. Am Sonntag soll beim FC Kray der nächste Dreier eingefahren werden. Aus der Spitzengruppe eröffnete derweil der SV Scherpenberg den Spieltag am Freitagabend. Der SVS bezwang Viktoria Goch klar mit 3:0. Spitzenreiter ESC Rellinghausen ist beim 1. FC Lintfort gefordert, der kriselnde VfB Bottrop spielt gegen die SG Schönebeck.
Der SV Scherpenberg hat seine Aufgabe am Freitagabend souverän erfüllt. Mit 3:0 bezwang die Mannschaft den Aufsteiger Viktoria Goch und kletterte in der Tabelle auf en zweiten Rang. Folarin Ibigoni Williams markierte nach 20 Minuten das 1:0, Gabriel Derikx erhöhte nach 68 Zeigerumdrehungen auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Nick Noah Redam kurz vor dem Abpfiff (89.).
Weiter dem Abstieg entgegen taumelt Rhenania Bottrop. Auch gegen die DJK Blau-Weiß Mintard reichte es nicht zum Sieg. Lucas Elias Simos (6.) und Leon Fritsch (27.) brachten die Gäste noch in der ersten Halbzeit auf Siegeskurs. Nach einer Notbremse und dem daraus resultierenden Platzverweis gegen Mintards Noah Jecksties scheiterte Felix Gatner zunächst vom Elfmeterpunkt. Der zweite Versuch war dann aber drin und Rhenania wieder dran. Zum Ausgleich sollte es in der Schlussphase aber nicht mehr reichen. Mit vier Punkten ist Bottrop so gut wie abgestiegen, Mintard klopft wieder oben an.
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch
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