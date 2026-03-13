 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SV Scherpenberg stürmt auf Rang zwei, Mintard schlägt Rhenania

Landesliga, Gruppe 2: Unter Flutlicht gewann der SV Scherbenberg gegen Viktoria Goch und Rhenania Bottrop musste gegen die DJK Blau-Weiß Mintard die 20. Niederlage hinnehmen.

von Marcel Eichholz · Gestern, 22:32 Uhr · 0 Leser
Der SV Scherpenberg hat die Tabellenspitze im Blick.
Der SV Scherpenberg hat die Tabellenspitze im Blick. – Foto: David Zimmer

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Mit einer beeindruckenden Vorstellung ist der SV Budberg am vergangenen Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga, Gruppe 2, gestürmt. Am Sonntag soll beim FC Kray der nächste Dreier eingefahren werden. Aus der Spitzengruppe eröffnete derweil der SV Scherpenberg den Spieltag am Freitagabend. Der SVS bezwang Viktoria Goch klar mit 3:0. Spitzenreiter ESC Rellinghausen ist beim 1. FC Lintfort gefordert, der kriselnde VfB Bottrop spielt gegen die SG Schönebeck.

>>> Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

SV Scherpenberg stürmt auf Rang zwei

Gestern, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
3
0
Abpfiff

Der SV Scherpenberg hat seine Aufgabe am Freitagabend souverän erfüllt. Mit 3:0 bezwang die Mannschaft den Aufsteiger Viktoria Goch und kletterte in der Tabelle auf en zweiten Rang. Folarin Ibigoni Williams markierte nach 20 Minuten das 1:0, Gabriel Derikx erhöhte nach 68 Zeigerumdrehungen auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Nick Noah Redam kurz vor dem Abpfiff (89.).

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Gestern, 19:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
1
2
Abpfiff

Weiter dem Abstieg entgegen taumelt Rhenania Bottrop. Auch gegen die DJK Blau-Weiß Mintard reichte es nicht zum Sieg. Lucas Elias Simos (6.) und Leon Fritsch (27.) brachten die Gäste noch in der ersten Halbzeit auf Siegeskurs. Nach einer Notbremse und dem daraus resultierenden Platzverweis gegen Mintards Noah Jecksties scheiterte Felix Gatner zunächst vom Elfmeterpunkt. Der zweite Versuch war dann aber drin und Rhenania wieder dran. Zum Ausgleich sollte es in der Schlussphase aber nicht mehr reichen. Mit vier Punkten ist Bottrop so gut wie abgestiegen, Mintard klopft wieder oben an.

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Richtungsweisendes Kellerduell

Heute, 19:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
19:00live

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Das sind die Spiele am Sonntag

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

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Morgen, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00

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Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00

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Morgen, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

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Morgen, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00live

>>> Die Transfers der Landesliga 2

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch

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