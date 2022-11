SV Scherpenberg siegt im Pokal in Xanten nach 0:2 noch mit 5:2 Kreispokal Moers: So liefen die vier Partien des Viertelfinales - mit FuPa.tv.

Die vier Teilnehmer am Kreispokal-Halbfinale in Moers stehen fest. Zwischen Kantersieg und dramatischer Entscheidung in der Verlängerung war dabei alles in den vier Partien des Viertelfinales vertreten.