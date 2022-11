Der SV Scherpenberg hat an der Spitze seine Hausaufgaben gemacht. – Foto: Arno Wirths

SV Scherpenberg gewinnt Topspiel, Union Frintop holt nur 0:0 Landesliga, Gruppe 2 und 3: Nur eines der beiden Landesliga-Topspiele des Sonntags fand einen Sieger.

Keinen Sieger gab es am Sonntagnachmittag im Topspiel der Landesliga, Gruppe 3 zwischen Spitzenreiter Adler Union Frintrop und dem FC Remscheid. Mehr noch, es gab auch keine Tore. Das ist ein Ergebnis, das dem Aufsteiger an der Spitze mehr hilft als den Remscheidern, die dadurch den dritten Platz an den SC Velbert verloren haben, der seinerseits 2:1 in Reusrath gewann. Als Zweiter liegen die Sportfreunde Niederwenigern nach dem 1.0 gegen die SpVgg Steele nur noch einen Zähler hinter der Spitze.

Seinen Vorsprung an der Spitze ausgebaut hat in Gruppe 2 der Landesliga Niederrhein indes der SV Scherpenberg, und auch hier gab es ein Topspiel. Denn der Spitzenreiter musste am Sonntag beim Zweiten Arminia Klosterhardt ran und setzte sich dort souverän mit 2:0 durch. Schon in der 12. Minute traf Maximilian Stellmach zur Führung, neun Minuten vor dem Ende traf dann Tim Ramroth zur Entscheidung. Damit hat der Zweite Klosterhardt die Rolle als erster Verfolger der Scherpenberger auch eingebüßt.