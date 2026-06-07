SV Scherpenberg feiert Oberliga-Aufstieg, Enttäuschung in Budberg

Es war ein Kantersieg für den SV Budberg, doch es sollte nicht reichen. Mit 6:2 besiegte die Elf von Tim Wilke Viktoria Goch, da auch der SV Scherpenberg beim 5:3 gegen den PSV Wesel siegreich agierte, steht der SVS als Meister und Aufsteiger in die Oberliga fest. Ömer Akbel sorgte schon nach vier Minuten für Scherpenberger Jubelstürme. Nach dem Ausgleich von Felix Gehrmann nur vier Zeigerumdrehungen später ging es zunächst aber unentschieden in die Pause. Nach dem Seitenwechsel drehte der PSV gar die Partie, Max Mahn erzielte mit dem Kopf das 2:1 (51.). Scherpenberg war nun unter Druck, konnte dem aber standhalten. Marcel Kretschmer glich in der 68. Minute aus, Baha Arslanboga brachte den SVS in der Schlussphase erneut in Front. Die letzten Minuten sollten es dann in sich haben. Gehrmann konnte drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erneut für Wesel ausgleichen, in der Nachspielzeit einer am Ende vogelwilden Partie trafen Jasin Saiti (90.+3) und Gabriel Derikx (90.+7).

Unfassbar spannend war auch das Abstiegsduell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und der SG Schönebeck. Werden siegte mit 2:1, hielt dadurch die Klasse, während es für die SGS in die Bezirksliga runtergeht. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht. Trotz Niederlage konnte sich der FC Kray in der Liga halten. Zum Abschluss gab es ein 1:4 gegen den ESC Rellinghausen. Mit demselben Ergebnis unterlag der Mülheimer FC 97 dem VfB Speldorf. 3:2 gewann die DJK Blau-Weiß Mintard bei den Sportfreunden Niederwenigern.

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Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag

05.06.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop, 7:8

06.06.26 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop, 10:0

07.06.26 Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf

07.06.26 SV Budberg - Viktoria Goch

07.06.26 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard

07.06.26 FC Kray - ESC Rellinghausen

07.06.26 SV Scherpenberg - PSV Wesel

07.06.26 SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck

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