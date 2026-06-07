SV Scherpenberg feiert Oberliga-Aufstieg, Enttäuschung in Budberg

Der SV Scherpenberg ist Meister in der Landesliga, Gruppe 2, und steigt in die Oberliga Niederrhein auf. Erst in der Nachspielzeit machte die Mannschaft von Sven Schützek beim PSV Wesel alles klar. Da hoffte der SV Budberg vergebens, auch wenn er mit 6:2 bei Viktoria Goch gewann. Weil der SVB aber den direkten Vergleich verliert, geht es für die punktgleichen Budberger im kommenden Jahr in der Landesliga weiter. Die SG Schönebeck verlor das Kellerduell gegen Werden-Heidhausen und steigt ab.
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Zwei Partien gab es bereits im Vorfeld. Am Freitagabend lieferten sich die DJK Sportfreunde Katernberg und der VfB Bottrop einen harten Kampf, der bis in die Nachspielzeit alles zu bieten hatte. Letztlich konnte sich der VfB mit 8:7 durchsetzen und wird die Saison damit auf dem fünften Rang beenden. Ein Schützenfest feierte der 1. FC Lintfort gegen Absteiger Rhenania Bottrop. Nach 90 Minuten war der zweistellige Erfolg in trockenen Tüchern. Ausführlich wird über beide Begegnungen an dieser Stelle berichtet.
Es war ein Kantersieg für den SV Budberg, doch es sollte nicht reichen. Mit 6:2 besiegte die Elf von Tim Wilke Viktoria Goch, da auch der SV Scherpenberg beim 5:3 gegen den PSV Wesel siegreich agierte, steht der SVS als Meister und Aufsteiger in die Oberliga fest. Ömer Akbel sorgte schon nach vier Minuten für Scherpenberger Jubelstürme. Nach dem Ausgleich von Felix Gehrmann nur vier Zeigerumdrehungen später ging es zunächst aber unentschieden in die Pause. Nach dem Seitenwechsel drehte der PSV gar die Partie, Max Mahn erzielte mit dem Kopf das 2:1 (51.). Scherpenberg war nun unter Druck, konnte dem aber standhalten. Marcel Kretschmer glich in der 68. Minute aus, Baha Arslanboga brachte den SVS in der Schlussphase erneut in Front. Die letzten Minuten sollten es dann in sich haben. Gehrmann konnte drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erneut für Wesel ausgleichen, in der Nachspielzeit einer am Ende vogelwilden Partie trafen Jasin Saiti (90.+3) und Gabriel Derikx (90.+7).
Unfassbar spannend war auch das Abstiegsduell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und der SG Schönebeck. Werden siegte mit 2:1, hielt dadurch die Klasse, während es für die SGS in die Bezirksliga runtergeht. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht. Trotz Niederlage konnte sich der FC Kray in der Liga halten. Zum Abschluss gab es ein 1:4 gegen den ESC Rellinghausen. Mit demselben Ergebnis unterlag der Mülheimer FC 97 dem VfB Speldorf. 3:2 gewann die DJK Blau-Weiß Mintard bei den Sportfreunden Niederwenigern.
34. Spieltag
05.06.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop, 7:8
06.06.26 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop, 10:0
07.06.26 Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
07.06.26 SV Budberg - Viktoria Goch
07.06.26 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
07.06.26 FC Kray - ESC Rellinghausen
07.06.26 SV Scherpenberg - PSV Wesel
07.06.26 SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck
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