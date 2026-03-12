SV Scherpenberg eröffnet Landesliga-Spieltag am Freitag gegen Goch

Der SV Scherpenberg ist schon am Freitag im Einsatz. – Foto: David Zimmer

Mit einer beeindruckenden Vorstellung ist der SV Budberg am vergangenen Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga, Gruppe 2, gestürmt. Am Sonntag soll beim FC Kray der nächste Dreier eingefahren werden. Aus der Spitzengruppe eröffnet derweil der SV Scherpenberg den Spieltag am Freitagabend. Der SVS trifft auf Viktoria Goch. Spitzenreiter ESC Rellinghausen ist beim 1. FC Lintfort gefordert, der kriselnde VfB Bottrop spielt gegen die SG Schönebeck.