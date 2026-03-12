 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

SV Scherpenberg eröffnet Landesliga-Spieltag am Freitag gegen Goch

Landesliga, Gruppe 2: Unter Flutlicht treten am Freitagabend der SV Scherbenberg gegen Viktoria Goch und Rhenania Bottrop gegen die DJK Blau-Weiß Mintard an.

von Marcel Eichholz · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Scherpenberg ist schon am Freitag im Einsatz.
Der SV Scherpenberg ist schon am Freitag im Einsatz. – Foto: David Zimmer

Mit einer beeindruckenden Vorstellung ist der SV Budberg am vergangenen Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga, Gruppe 2, gestürmt. Am Sonntag soll beim FC Kray der nächste Dreier eingefahren werden. Aus der Spitzengruppe eröffnet derweil der SV Scherpenberg den Spieltag am Freitagabend. Der SVS trifft auf Viktoria Goch. Spitzenreiter ESC Rellinghausen ist beim 1. FC Lintfort gefordert, der kriselnde VfB Bottrop spielt gegen die SG Schönebeck.

>>> Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

SV Scherpenberg schon am Freitagabend

Morgen, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
20:00

____

Morgen, 19:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
19:30

____

Richtungsweisendes Kellerduell

Sa., 14.03.2026, 19:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
19:00live

____

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

____

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00

____

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00

____

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

____

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00live

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch

____

