SV Scherpenberg beendet Sieglosserie gegen SV Budberg

Das erste Derby beim SV Scherpenberg ging für den SV Budberg in die Hose. Der Tabellendritte verlor am 28. Landesliga-Spieltag in Asberg mit 0:2 (0:1). Immerhin: Durch den Patzer des Zweiten aus Frintrop bleibt der Relegationsplatz in Sichtweite. Marcio Blank schnürte einen Doppelpack.

Beim SVB kehrte Linksverteidiger Jeremy Umberg für Simon Kömpel in die Startelf zurück. Tim Beerenberg, der auf der Sechs neben Kluge begann, musste schon nach zwölf Minuten wegen Oberschenkelproblemen vom Platz. Mike Terfloth, am Donnerstag in der Innenverteidigung am Ball, lief ebenfalls unrund, biss sich aber bis zum Ende durch. „Es war von der Intensität her ein gutes Spiel von uns. Scherpenberg ist gefühlt einen Schritt mehr gegangen und war galliger. Damit sind wir nicht so gut zurechtgekommen“, meinte Wilke-Vertreter Matthias Prinz.

Budbergs Co-Trainer musste mit ansehen, dass die Scherpenberger schon im ersten Durchgang den Ton angaben. Auch in Halbzeit zwei war viel Feuer drin. Felix Weyhofen und Ole Egging vergaben Mitte der zweiten Hälfte jeweils nach einer Ecke die besten Chancen für die Budberger, die Glück hatten, nicht schon früher mit 0:2 in Rückstand gelegen zu haben. Viele Konter der Moerser wurden leichtfertig vergeben. Alleine Blank und Samet Sadiklar scheiterten mehrfach in Überzahl. Ein Gegenstoß gegen aufgerückte Budberger sorgte kurz vor Schluss dann für die Entscheidung. Blank war zum zweiten Mal erfolgreich (88.).

Revanche im Pokal am Montag

„Das war ein Statement und hat gezeigt, was die Jungs können. Wenn wir als Mannschaft zusammenstehen und jeder es dem anderen gönnt, dann sieht man, was machbar ist in der Truppe“, freute sich Mikolajczak, der schon voller Selbstvertrauen auf die bevorstehende Revanche im Kreispokalfinale am Montag auf der Anlage des GSV Moers blickte. „Wir wollen die Ostertage genießen und uns dann verewigen.“

Die Budberger konnten sich freuen, dass der 1. FC Lintfort einen Zähler beim Tabellenzweiten Union Frintrop mitnahm (4:4). Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt trotz der Niederlage nur vier Punkte. Am Ostermontag wird Wilke dann wieder die Kommandos übernehmen. Die Analyse mit Assistent Prinz steht noch bevor. „Mit Ball war es nicht klar, zu kompliziert und verkopft. Am Montag wollen wir es besser machen“, so der Co-Trainer.

Ob Beerenberg und Terfloth dann mitwirken können, ist noch offen. Stürmer Tim Ulrich fiel im Übrigen wie schon am Sonntag wegen seiner Achillessehnenverletzung aus. „Wir müssen gucken, ob es reicht“, sagte Prinz. In vier Tagen werden die Karten dann neu gemischt. Der SVB peilt die Titelverteidigung an. Im Vorjahr besiegte die Wilke-Elf den SV Scherpenberg in Neukirchen-Vluyn mit 4:3.