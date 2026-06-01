SV Scherpenberg ballert sich zurück an die Tabellenspitze

Der Titelkampf in der Landesliga wird zum erwarteten Herzschlagfinale. Der SV Scherpenberg hat am vorletzten Spieltag keine Schwäche gezeigt, die Tabellenführung zurückgeholt und den VfB Bottrop beim 7:0 (6:0)-Erfolg vor allem im ersten Durchgang nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen.
Während die Gäste bei hochsommerlichen Temperaturen vor 150 Zuschauern im Jahnstadion eine beeindruckende Vorstellung ablieferten, wirkte die bereits abgestürzte Bottroper Mannschaft im Vergleich zur starken ersten Jahreshälfte wie ein Schatten ihrer selbst und zeigte einen weiteren Peinlich-Auftritt.
Schon nach 15 Minuten war die Partie praktisch entschieden. Baha Arslanboga (7.), Kaan Terzi per Foulelfmeter (11.) und Marcel Kretschmer (14.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Der SVS legte in der ersten Hälfte munter nach und kombinierte sich immer wieder einfach durch: Baha und Bugra Arslanboga erhöhten auf 5:0 (28., 32.), ehe Kretschmers Doppelpack kurz vor der Pause das halbe Dutzend vollmachte (40.). Im zweiten Durchgang schaltete der Oberliga-Anwärter einige Gänge zurück. Terzi traf noch zum 7:0-Endstand (80.).
Es wurde zur Nebensache, dass Raphael Steinmetz einen von SVS-Keeper Gianluca Reck verursachten Strafstoß beim Stand von 0:5 kläglich verschoss. Dem am Samstag verabschiedeten Leistungsträger platzte auf dem Rasen nicht nur einmal der Kragen. „Lass’ doch auswechseln. Alle sehen, wie wir uns hier blamieren“, schrie der einstige Regionalliga-Akteur von Rot-Weiß Oberhausen früh über den Platz. Es waren noch die netteren Worte in Richtung seiner Mitspieler.
Defensiv wie offensiv enttäuschte der im Jahr 2026 auf Rang fünf durchgereichte Herbstmeister auf ganzer Linie und kassierte seine höchste Saisonpleite. Scherpenberg dagegen blieb im Zweikampf mit dem SV Budberg cool. Trainer Sven Schützek betonte schon vor drei Wochen nach der Pleite in Katernberg: „Wir behalten die Nerven.“ Gesagt, getan.
Am Wochenende sprach der Trainer zunächst zu seiner Mannschaft: „Ein letzter Schritt, Männer. Da können noch so viele Budberger kommen. Wir alleine entscheiden diese Liga.“ Im Kreis wurde anschließend mit dem bekannten Schlachtruf „Wir sind alle Scherpenberger Jungs“ gefeiert.
Nach Abpfiff erklärte der Coach: „Es war überraschend, da ich schon den Eindruck hatte, dass sie wollten. Aber wir haben sofort gepuncht. Damit haben sie nicht gerechnet. Dass Weihnachten war, haben wir dankend angenommen. Ich glaube nicht, dass Goch uns einen Gefallen tun wird. Sie werden in Budberg erdrückt. Die Spannung ist oben, und ich habe ein gutes Gefühl. Wer hätte das nach sechs Spieltagen gedacht. Es wird ein heißer Tanz, die Leichtigkeit darf nicht zu groß werden. Alles andere von außen pusht uns.“
Sein Team feierte den zweithöchsten Saisonsieg nach dem jüngsten 12:0-Erfolg gegen VfB-Nachbar Rhenania Bottrop und setzte damit ein deutliches Ausrufezeichen im Meisterrennen. Das Fehlen der Stammspieler Emirhan Karaca und Gabriel Derikx machte sich zu keiner Zeit bemerkbar.
Durch den Kantersieg grüßen die Moerser wieder von der Spitze und gehen mit einem Vorteil in den letzten Spieltag. Die Entscheidung im Titelrennen fällt am kommenden Sonntag. Beide Topteams gehen mit 67 Zählern in das Saisonfinale, wobei der direkte Vergleich für die Schützek-Elf spricht.
Während Budberg zu Hause auf die bereits gesicherte Viktoria aus Goch trifft, wartet auf Scherpenberg im Heimspiel gegen den PSV Wesel eine deutlich unangenehmere Aufgabe. Die Gastgeber kämpfen noch um den Klassenerhalt und benötigen bis zum Ende jeden Punkt. Spannung bleibt damit bis zur letzten Minute garantiert. Aus dem SVB-Lager schauten hingegen nur wenige Spieler vor Ort zu – darunter Top-Torjäger Moritz Paul und Innenverteidiger Laurin Severith. Sie hatten nach einer knappen Stunde genug gesehen und zogen pünktlich zum Champions-League-Finale ab.