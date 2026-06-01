SV Scherpenberg ballert sich zurück an die Tabellenspitze Landesliga: Die Moerser deklassieren auswärts den VfB Bottrop mit 7:0 und rücken wieder auf Rang eins vor. An den SV Budberg schickt der SV Scherpenberg eine Kampfansage. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Scherpenberg ist zurück an der Spitze – Foto: Markus Becker

Der Titelkampf in der Landesliga wird zum erwarteten Herzschlagfinale. Der SV Scherpenberg hat am vorletzten Spieltag keine Schwäche gezeigt, die Tabellenführung zurückgeholt und den VfB Bottrop beim 7:0 (6:0)-Erfolg vor allem im ersten Durchgang nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen.

Während die Gäste bei hochsommerlichen Temperaturen vor 150 Zuschauern im Jahnstadion eine beeindruckende Vorstellung ablieferten, wirkte die bereits abgestürzte Bottroper Mannschaft im Vergleich zur starken ersten Jahreshälfte wie ein Schatten ihrer selbst und zeigte einen weiteren Peinlich-Auftritt. SVS entscheidet die Partie früh für sich Schon nach 15 Minuten war die Partie praktisch entschieden. Baha Arslanboga (7.), Kaan Terzi per Foulelfmeter (11.) und Marcel Kretschmer (14.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Der SVS legte in der ersten Hälfte munter nach und kombinierte sich immer wieder einfach durch: Baha und Bugra Arslanboga erhöhten auf 5:0 (28., 32.), ehe Kretschmers Doppelpack kurz vor der Pause das halbe Dutzend vollmachte (40.). Im zweiten Durchgang schaltete der Oberliga-Anwärter einige Gänge zurück. Terzi traf noch zum 7:0-Endstand (80.).

Es wurde zur Nebensache, dass Raphael Steinmetz einen von SVS-Keeper Gianluca Reck verursachten Strafstoß beim Stand von 0:5 kläglich verschoss. Dem am Samstag verabschiedeten Leistungsträger platzte auf dem Rasen nicht nur einmal der Kragen. „Lass’ doch auswechseln. Alle sehen, wie wir uns hier blamieren“, schrie der einstige Regionalliga-Akteur von Rot-Weiß Oberhausen früh über den Platz. Es waren noch die netteren Worte in Richtung seiner Mitspieler. Defensiv wie offensiv enttäuschte der im Jahr 2026 auf Rang fünf durchgereichte Herbstmeister auf ganzer Linie und kassierte seine höchste Saisonpleite. Scherpenberg dagegen blieb im Zweikampf mit dem SV Budberg cool. Trainer Sven Schützek betonte schon vor drei Wochen nach der Pleite in Katernberg: „Wir behalten die Nerven.“ Gesagt, getan.