SV Schermbeck verpflichtet Torwart-Talent mit langer RWE-Ausbildung

Sieben Spieler haben den SV Schermbeck im Winter verlassen. Jüngst wurde bekannt, dass der spielende Co-Trainer Timur Karagülmez wegen Unstimmigkeiten mit Coach Engin Yavuzaslan den Verein verlassen hat.
Auf der Torwart-Position hatte sich der erfahrene Sebastian Speen verabschiedet. Ersatz wurde beim Niederrhein-Oberligisten KFC Uerdingen gefunden. Dort saß der 19-jährige Noah Koch in seinem ersten Seniorenjahr in der Hinrunde nur auf der Bank. Nun wird er den Konkurrenzkampf mit Leon Nübel beim SVS angehen.
„Das ist ein großes Talent, das auch gut mit dem Ball am Fuß umgehen kann", sagt Coach Yavuzaslan in der Lokalpresse "Dorstener Zeitung" über den Youngster, der viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Rot Weiß Essen verbracht hat. Ein U17-Jahr verbrachte der 1,89m-Schlussmann zwischenzeitlich beim 1. FC Köln. Für die U19 von RWE absolvierte er in der vergangenen Saison elf Spiele in der DFB-Nachwuchsliga.
Die Transferaktivitäten sind noch nicht abgeschlossen. Der Sportliche Leiter Markus Falkenstein erklärt: "Unser Hauptaugenmerk liegt in der Offensive. Wir brauchen noch einen weiteren Knipser."
Wintertransfers SV Schermbeck:
Zugänge: Tolga Özdemir (23, VfL Bochum II), Kingsley Marcinek (24, KFC Uerdingen), Noah-Florian Koch (19, KFC Uerdingen)
Abgänge: Ibuki Noguchi (27, KFC Uerdingen), Sebastian Speen (34, VfB Speldorf), Sergen Yüksekdag (22, SV Burgsteinfurt), Tyler Mehnert (19, Leihe FC Marl), Roque David Sartory (19, Leihe FC Marl), Miles Colin Kappler (SC Hassel), Timur Karagülmez (36, Ziel unbekannt)