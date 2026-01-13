SV Schermbeck verpflichtet Torwart-Talent mit langer RWE-Ausbildung

Sieben Spieler haben den SV Schermbeck im Winter verlassen. Jüngst wurde bekannt, dass der spielende Co-Trainer Timur Karagülmez wegen Unstimmigkeiten mit Coach Engin Yavuzaslan den Verein verlassen hat.

Auf der Torwart-Position hatte sich der erfahrene Sebastian Speen verabschiedet. Ersatz wurde beim Niederrhein-Oberligisten KFC Uerdingen gefunden. Dort saß der 19-jährige Noah Koch in seinem ersten Seniorenjahr in der Hinrunde nur auf der Bank. Nun wird er den Konkurrenzkampf mit Leon Nübel beim SVS angehen.