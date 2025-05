SV Schermbeck verpflichtet langjährigen Rhyneraner

Im vergangenen Sommer wechselte Christopher Stöhr (28) zu ETB SW Essen und gehört dort natürlich auch zu den Stammspielern. In den verbleibenden drei Partien besteht noch die Möglichkeit, den Aufstieg in die Regionalliga West zu schaffen. Sein Bruder Julian war im vergangenen Oktober zum Chefcoach aufgestiegen, hatte aber bereits im März seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet. Da kommt es nicht überraschend, dass auch Christopher seine Zelte wieder abbricht und nun beim SV Schermbeck einen Vertrag für die kommende Spielzeit unterschrieben hat.

Stöhr, der als Lehrer im nahe gelegenen Wesel arbeitet, hat über 165 Partien in der höchsten Amteurspielklasse in seiner Vita stehen und ist gelernter Innenverteidiger, kann aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

In der Jugend beim FC Schalke 04 war einst Leroy Sané sein Mannschaftskamerad. Zu Beginn seiner Zeit in Rhynern, als er beim damaligen Regionalliga-Absteiger anheuerte, waren durchaus auch noch höhere Sphären sein Ziel. Am Ende blieb er aber sechs Jahre bei der Westfalia (2018-24) und wird nun seine Laufbahn in der Oberliga Westfalen weiter fortsetzen.