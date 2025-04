SV Schermbeck verpflichtet drei Oberliga-Kicker – Kapitäns-Duo bleibt

Man sei "mit den Gesprächen schon sehr, sehr weit", sagt Falkenstein der "Dorstener Zeitung". Nach der Zusage von Karagülmez stünden nur noch die Zukunftsentscheidungen von Torhüter Sebastian Speen und Ex-Profi Jonas Erwig-Drüppel aus.

Auf zwei Positionen, die bis zuletzt als Baustellen galten, konnte Markus Falkenstein nun Neuzugänge präsentieren. Vom Niederrhein-Oberligisten SC St. Tönis wechselt Ilias Bouassaria in die Volksbank-Arena. Der 20-Jährige spielt erst seine zweite volle Senioren-Saison und kam im Sommer vom Landesligisten SC Düsseldorf-West in die Oberliga, wo er in 16 Partien zum Einsatz kam.