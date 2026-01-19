SV Schermbeck: Neuzugang aus Bochum II trifft bei Testspiel-Debüt

Konkurrent Rot Weiss Ahlen hat bald eine neue Elf zusammen . Auch der ebenfalls auf einem Abstiegsplatz überwinternde SV Schermbeck rüstet auf. Nach Kingsley Marcinek, Keeper Noah Koch (beide KFC Uerdingen) und Tolga Özdemir (VfL Bochum II) kommt ein weiterer Spieler vom Regionalligisten. Mit Divine Boafo (20) kommt ein weiterer Angreifer, der in der Hinrunde nur zu zwei Jokereinsätzen in Bochum kam, aber in der Vorsaison noch zum erweiterten Stamm gehörte, als er acht Scorerpunkte in 24 Partien erzielte.

Der Sportliche Leiter Markus Falkenstein sagt: "Wir freuen uns, dass wir einen weiteren jungen Top-Stürmer vom VfL Bochum II gewinnen konnten, der perfekt in unsere Ausrichtung passt und unsere Offensive enorm verstärken wird."

Boafo, der seit 2020 im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum ausgebildet wurde, traf auch direkt beim gestrigen 3:1-Testspielsieg gegen Niederrhein-Oberligist DJK Adler Frintrop. Shawn Kiyau nahm Mitte der ersten Halbzeit dem gegnerischen Keeper an der Grundlinie den Ball ab und legte zurück auf Boafo. Der nahm die Kugel in aller Ruhe an, und statt sie flach in die Maschen zu jagen, schlenzte er das Leder oben rechts in den Winkel zum zwischenzeitlichen 3:0.

Währenddessen hat Ex-Wattenscheider Fynn Broos, der vor exakt einem Jahr noch "Wunschspieler" von Coach Engin Yavuzaslan war, den Verein Richtung Westfalenliga 2-Tabellenführer DJK TuS Hordel verlassen. Es ist nach Kapitän Timur Karagülmez (Ziel unbekannt) und Ibuki Noguchi der dritte Winterabgang.