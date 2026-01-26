SV Schermbeck leiht großgewachsenen Regionalliga-Verteidiger aus

Vom Regionalligisten 1. FC Bocholt leiht Oberligist SV Schermbeck den 20-jährigen Kasper Harbering aus, der sich bis zuletzt alle Optionen offen gehalten hat. Coach Engin Yavuzaslan hatte schon nicht mehr mit ihm gerechnet, bevor er zum Wochenende doch noch den Zuschlag des beim MSV Duisburg und RW Oberhausen ausgebildeten Defensivtalents erhalten hat.

"Kaspar hatte mehrere Angebote vorliegen und sich das ein oder andere Türchen offen gehalten. Wir sind jetzt natürlich sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat. Wir waren tatsächlich schon monatelang an ihm dran und haben versucht, ihn für uns zu gewinnen. Wir sind sehr zufrieden, dass es geklappt hat", erklärt der Sportliche Leiter Markus Falkenstein.

Der 2,03 Meter große Innenverteidiger hat seine ersten anderthalb Seniorenjahre in seiner Geburtsstadt beim 1. FC Bocholt verbracht und elf Regionalliga-Einsätze erhalten. Zudem lief er viermal im Niederrheinpokal auf. Mehr Spielpraxis dürfte er beim SVS bekommen, für den er bereits am gestrigen Sonntag beim 3:1-Testspielsieg gegen den Niederrhein-Oberligisten VfB Homberg aufgelaufen ist und nach seiner Einwechslung ohne Gegentor blieb.