SV Schermbeck: Grumann-Brüder verlängern bis 2025 Oberligist SV Schermbeck hat die ersten Vertragsverlängerungen bekanntgegeben.

Der Sportliche Leiter Cem Kara freut sich über den Verbleib von "drei Jungs mit Schermbecker DNA": "Es ist schön, Jungs aus dem Dorf dabei zu haben, die auch Fußball kicken können und die gezeigt haben, dass sie eine fest Größe in der Oberliga sein können. Insbesondere Malte hat eine überragende Hinrunde gespielt, da hoffen wir natürlich, dass er das in der Rückrunde bestätigen kann. Auch Miles ist gut in Form, obwohl er ein wenig Verletzungspech hatte. Wenn er bei 100% ist, tut er jeder Oberliga-Mannschaft gut. Und über Marvin brauchen wir gar nicht reden. Mit seiner Erfahrung, die er in den letzten Jahren gesammelt hat, ist er sehr wichtig für die gesamte Mannschaft. Wir haben gedacht, dass er aufgrund seiner schweren Verletzung erst in der Rückrunde so richtig durchstarten kann. Dass es jetzt so schnell gegangen ist, freut uns natürlich sehr. Zur Rückrunde wird er endgültig wieder bei 100% sein. Alle drei haben beim SV Schermbeck das Kicken seit den Minis gelernt. Marvin schaffte ab der C-Jugend sogar den Sprung zum FC Schalke 04. Es freut uns sehr, dass sie verlängert haben."