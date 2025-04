SV Schermbeck geht Weg als "Ausbildungsverein" weiter

Junge Neuverpflichtungen hat der Sportliche Leiter Markus Falkenstein bekanntgegeben. Aus der U19 des SC Preußen Münster, die aktuell um den Klassenerhalt in der DFB-Nachwuchsliga kämpft, kommen Venis Uka und Tyler Mehnert. U19-Akteur Miles Kappler durfte bei der SG Wattenscheid 09 in Testspielen schon in der Oberliga-Mannschaft mitwirken und startet seine Seniorenlaufbahn ebenfalls in Schermbeck. Vom Ligarivalen ASC 09 Dortmund kommt der 21-jährige Keeper Leon Nübel, der dort aktuell die Nr. 2 ist und noch auf seinen ersten Oberliga-Einsatz wartet. Aus der eigenen U19 werden Christopher Heisig, ebenfalls Torwart, sowie Roque Sartory fest in die 1. Mannschaft übernommen. Beide kamen in der laufenden Oberliga-Spielzeit bereits zu ihrem Debüt.