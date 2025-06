SV Schemmerhofen verpflichtet Markus Ruß als neuen Co-Trainer

Der SV Schemmerhofen hat einen neuen Co-Trainer für die kommende Spielzeit in der Kreisliga A verpflichtet: Markus Ruß übernimmt ab sofort die Aufgabe an der Seite von Cheftrainer Dietmar Hatzing. Spielleiter Ralf Weckenmann bestätigte den Personalwechsel am Wochenende: "Neuer Co-Trainer wird der Markus Ruß aus Winterstettenstadt."