SV Schemmerhofen und TSV Tettnang atmen im Abstiegskampf auf

In drei Bezirksligen in Württemberg stehen unter der Woche einige Spiele an. Mit dabei ist die Bezirksliga Bodensee, aber auch in Donau/Iller und Oberschwaben rollt der Ball.

Das abgeschlagene Schlusslicht FC Scheidegg kämpfte wacker gegen den TSV Tettnang. Doch nach elf Minuten jubelten die Gäste nach dem Führungstreffer von Maximilian Konrad, der zehn Minuten später allerdings in eigene Tor zum Ausgleich traf. Nach einer halben Stunde brachte Tobias Merk den TSV Tettnang erneut in Führung. Nur kurz vor der Pause erhöhte Gianluca Vulpis auf 3:1. In der Schlussphase verkürzte Pascal Fend für den Gastgeber, doch zu mehr reichte es nicht mehr. Für die Tettnanger war es ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

Geduld war gefragt – doch nach einer torlosen ersten Hälfte platzte bei der SGM Aufheim Holzschwang in Durchgang zwei der Knoten. Tim Hartmann brachte die Gäste in der 53. Minute in Führung, ehe Felix Lehner in der 76. Minute den Deckel draufmachte.

---

Bezirksliga Oberschwaben, Abstiegsrunde

Ein Auswärtserfolg für die SG Warthausen/Birkenhard! Nikolaos Vlachodimos brachte sein Team früh mit einem Schuss aus der Distanz in der 10. Minute in Führung. Danach blieb es lange spannend – bis Max Haller in der 90. Minute vom Punkt die Nerven behielt und den Deckel draufmachte. ---