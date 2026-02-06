SV Schelsen wächst immer besser zusammen

Die bisherige Saison des SV Schelsen in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen lässt sich relativ klar in zwei Phasen einteilen. Da war zunächst der schwache Saisonstart mit vier Punkten aus acht Spielen und keinem einzigen Sieg. Bis zur Winterpause erspielte sich der SVS dann aber einen kleinen Lauf und steht mit mittlerweile 17 Punkten recht komfortabel auf Platz neun. „Nach den anfänglichen Problemen haben wir uns gut stabilisiert. Wir sind ab der Mitte der Saison richtig zusammengewachsen. Damit, wie wir am Ende die Kurve bekommen haben, können wir schon sehr zufrieden sein“, sagt Trainer Marc Gülzow.
Die starke Defensive ist das, was den SVS von den Teams im Tabellenkeller unterscheidet: Nur 26 Tore fing der Tabellenneunte, hat bei 27 eigenen Treffern sogar eine positive Bilanz. „Das Wichtigste war, dass wir uns hinten stabilisieren“, betont Gülzow: „Alles andere kommt dann von alleine“, fügt er an. Dazu war Schelsen gegen die direkte Konkurrenz – gerade im Endspurt – sehr konstant.
Was die Abläufe angeht, hat der Tabellenneunte noch Luft nach oben. Denn insbesondere zu Beginn der Saison sorgte die fehlende Abstimmung für Probleme. „Es hat ein bisschen gedauert. Man hatte noch keine klare Vorstellung – wer, wie, wo, was. Da mussten wir uns etwas über die Runden retten“, sagt Chefcoach Gülzow. Dazu muss der SVS an seiner Chancenverwertung arbeiten. 13 Tore aus den letzten drei Spielen vor der Winterpausee sprechen aber dafür, dass Schelsen in dieser Hinsicht auf dem richtigen Weg ist.
Personell gibt es beim A-Ligisten Bewegung: Gian-Luca Jordans (zum SV Otzenrath) verlässt Schelsen, mit Jasin Al-Zaben und Umut Akis (beide zuletzt 1. FC Mönchengladbach) stoßen zwei Akteure zum Verein. Seit Mitte Januar ist die Mannschaft wieder im Training. Vor allem Spielpraxis steht dabei auf dem Programm. „Wir versuchen, zwei Spiele in der Woche hinzukriegen, damit wir die Abläufe besser reinbekommen und jeder die Möglichkeit hat, sich zu zeigen“, erklärt der Cheftrainer. Das Pflichtspieljahr 2026 beginnt am 1. März mit dem Auswärtsspiel beim SV Otzenrath.