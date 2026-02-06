SV Schelsen wächst immer besser zusammen

Nach dem schwierigen Saisonstart entpuppte sich der 2:1-Erfolg über die favorisierten Sportfreunde Neersbroich Ende Oktober als Wendepunkt. Interessant: Gut eine Woche zuvor hatte der Verein seine zweite Mannschaft abgemeldet, Trainer Gülzow dadurch neue Alternativen dazubekommen. „Wir hatten mehr Spieler zur Verfügung, eine höhere Trainingsbeteiligung und einen größeren Kader am Wochenende. Das hat auch dazu geführt, dass wir die ein oder andere Auswechslung mehr machen konnten, die uns dann über die letzten Minuten gebracht hat. Die Spieler aus der zweiten Mannschaft haben sich sehr gut integriert. Man hat gemerkt, dass es eine Mannschaft geworden ist“, erklärt der 45-Jährige, der das Team erst im Laufe der Vorbereitung übernahm. Der Endspurt mit drei Siegen über Blau-Weiß Wickrathhahn (6:0), die Red Stars (5:1) und die SpVg Odenkirchen II (2:0) beförderte Schelsen zur Winterpause aus dem direkten Abstiegskampf.

Das war gut

Die starke Defensive ist das, was den SVS von den Teams im Tabellenkeller unterscheidet: Nur 26 Tore fing der Tabellenneunte, hat bei 27 eigenen Treffern sogar eine positive Bilanz. „Das Wichtigste war, dass wir uns hinten stabilisieren“, betont Gülzow: „Alles andere kommt dann von alleine“, fügt er an. Dazu war Schelsen gegen die direkte Konkurrenz – gerade im Endspurt – sehr konstant.

Das muss besser werden

Was die Abläufe angeht, hat der Tabellenneunte noch Luft nach oben. Denn insbesondere zu Beginn der Saison sorgte die fehlende Abstimmung für Probleme. „Es hat ein bisschen gedauert. Man hatte noch keine klare Vorstellung – wer, wie, wo, was. Da mussten wir uns etwas über die Runden retten“, sagt Chefcoach Gülzow. Dazu muss der SVS an seiner Chancenverwertung arbeiten. 13 Tore aus den letzten drei Spielen vor der Winterpausee sprechen aber dafür, dass Schelsen in dieser Hinsicht auf dem richtigen Weg ist.