SV Schelsen steckt tief im Abstiegskampf

Der Abstiegskampf der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen umfasst vier Spieltage vor Saisonende die halbe Liga: Platz sieben und 15 trennen nur sechs Punkte. Zu den gefährdeten Teams gehört inzwischen auch der SV Schelsen – eine Entwicklung, die in den ersten Saisonmonaten nicht zu erwarten war. Denn die Mannschaft von Trainer Christian Niebel war solide in die Saison gestartet.

Doch nach zwölf Zählern aus den ersten fünf Spielen folgten nur noch vier Siege aus den folgenden 17 Begegnungen. Und so rutschte Schelsen mit derzeit 29 Punkten auf Tabellenposition zwölf ab, dem letzten Nichtabstiegsplatz. Die Konkurrenz sitzt dem Team im Nacken: Sowohl Hehn als auch Viersen II lauern mit nur einem Punkt Rückstand, und selbst der Vorletzte Mennrath II ist mit 27 Punkten noch in Schlagdistanz.

Niebel sieht mehrere Gründe für den sportlichen Abwärtstrend und macht insbesondere Verletzungen sowie individuelle Nachlässigkeiten in entscheidenden Spielmomenten verantwortlich. „Wir haben in dieser Saison viel Pech gehabt, aber auch selbst einige Spiele aus der Hand gegeben“, so der Coach. Eine seiner Hauptkritiken: „Wir spielen unser Spiel nichtkonsequent zu Ende und nutzen unsere Chancen zu wenig.“

Ein Blick auf einige Spielverläufe bestätigt diese Analyse. Gegen Neersbroich kassierte der SVS in der Nachspielzeit den Ausgleich, beim Polizei SV verschoss man erst einen Elfmeter und fing sich in der Schlussphase ebenfalls noch den Ausgleich. „Wenn wir diese Partien über die Zeit gebracht hätten, stünden wir heute mit mindestens vier Punkten mehr da“, sagt Niebel. Auch gegen Aufstiegsaspirant Türkiyemspor wäre am vergangenen Wochenende mehr möglich gewesen. Nach einer vergebenen Großchance zur Führung gelang erst in der letzten Sekunde der Ausgleich – ein Punkt, der sich eher wie ein verlorener Sieg anfühlte.