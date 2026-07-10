SV Schelsen: Frank Wachmeister tritt vom Rücktritt zurück

Frank Wachmeister kehrt zurück. – Foto: SV Schelsen

Eigentlich war Schluss: Nach 20 Jahren als Trainer wollte Frank Wachmeister nicht mehr zurückkehren. Nun steht der 57-Jährige aber wieder auf dem Trainingsplatz. Warum er trotz seiner Zweifel die damalige Entscheidung noch einmal überdacht hat.

Schluss. Ruhestand. Nach 20 Jahren kein Traineramt mehr. Diese Entscheidung hatte Wachmeister vor drei Jahren getroffen, als er zum Saisonende seine Aufgabe beim SV Schelsen niederlegte. Der Zeitpunkt war aus seiner Sicht perfekt gewählt: Nach dem erstmaligen Aufstieg seines Heimatvereins in die Kreisliga A gelang am Ende der Saison auch der Klassenerhalt.

Doch der Fußball ist eben nicht ganz aus ihm herauszubekommen. Seit wenigen Tagen steht Wachmeister nun wieder auf dem Trainingsplatz des SV Schelsen: Er ist zurück auf der Trainerbank. Im großen Fußball würde man wohl von einem Rücktritt vom Rücktritt sprechen.

Danach sollten andere Dinge im Mittelpunkt stehen. Das Mountainbike hatte Wachmeister bereits auf Vordermann gebracht, außerdem hatte er seiner Frau versprochen, mit ihr einen Tanzkurs zu belegen. Die Zeit ohne wöchentliche Trainingseinheiten, Spiele und Mannschaftstermine hat der 57-Jährige durchaus genossen.

„Ich hatte natürlich meine Gründe, damals zu sagen, dass ich aufhöre. Das war auch wirklich ernst gemeint, ich hatte nicht vor, noch einmal Trainer zu werden. Und aus meiner Sicht habe ich den Absprung auch gut hinbekommen“, sagt Wachmeister.

Dann kam allerdings das große Aber: Sein Sohn Nico Wachmeister wechselte zur Rückrunde der Saison 2024/25 zum Bezirksligisten SV Weissenberg. Dessen Trainer Dirk Schneider, ein Freund Wachmeisters, fragte an, ob er gelegentlich und unverbindlich mithelfen könne.

„Dann stand ich plötzlich wieder einmal pro Woche auf dem Platz und sonntags in der Kabine. Und das hat sich gar nicht schlecht angefühlt“, sagt Wachmeister und lacht. Die Saison verging, Nico Wachmeister zog es anschließend weiter zu Türkiyemspor Mönchengladbach. Für Vater Frank blieb damit zunächst wieder nur die Zuschauerrolle. Doch der Gedanke hatte sich inzwischen festgesetzt: Sollte er doch ins Traineramt zurückkehren?

„Schelsen ist mein Dorf, das ist meine Heimat“

Passend dazu kam vor einigen Wochen sein Ex-Klub Schelsen auf ihn zu. Womöglich wäre für Wachmeister ohnehin kein anderer Verein infrage gekommen. „Schelsen ist mein Dorf, das ist meine Heimat. Da kommt der alte Fußballromantiker in mir durch“, sagt er.

Bereits 2019 hatte er die Mannschaft erstmals übernommen und sie 2022 in die Kreisliga A geführt. Für seine Rückkehr brach Wachmeister nun mit einem seiner Grundsätze: „Ich habe immer gesagt: Wenn ich bei einem Verein weg bin, dann ist dieses Kapitel eigentlich geschlossen.“

Ganz ohne Überzeugungsarbeit ging es deshalb nicht. Doch der Sportliche Leiter Nils Mulders erwies sich nach Wachmeisters Worten als hartnäckig genug, um aus dem anfänglichen Nein am Ende doch noch ein Ja zu machen.

Leicht fiel Wachmeister die Entscheidung trotzdem nicht. „Ich habe mich schon intensiv hinterfragt. Ich bin jetzt 57 Jahre alt. Komme ich bei den Spielern noch an? Fußball ist schön, aber vieles hat sich verändert - die Gesellschaft, der Umgang miteinander. Bekomme ich das noch hin?“, sagt er.

Frühere Spieler bestärken Wachmeister

Bestärkt wurde er durch die positiven Reaktionen früherer Spieler, mit denen er bereits bis 2023 in Schelsen zusammengearbeitet hatte. Dazu zählen Torhüter Tim Noever, Lucas Jansen, Michael Nelißen und Michael Prigge, der unter Wachmeister nun die Rolle des spielenden Co-Trainers übernimmt.

Zum Einstieg führte Wachmeister zudem mit jedem Spieler ein rund einstündiges Gespräch. Auch Sohn Nico gehört inzwischen zum Kader, hatte dem Verein allerdings unabhängig von seinem Vater bereits zuvor zugesagt.

„Ich glaube, ich kann das trennen. Als Zuschauer bin ich schlimmer, als wenn ich Trainer bin“, sagt Wachmeister über die künftige Konstellation als Vater und Sohn im selben Verein.

Das „Feuer“ für die Traineraufgabe sei jedenfalls zurück, sagt er. Nun warten wieder wöchentliche Trainingseinheiten, Spiele und Mannschaftstermine - und darauf freut sich Wachmeister.

Eines soll dabei aber nicht zu kurz kommen: seine Frau. Der Tanzkurs behält deshalb weiterhin seinen festen Platz in der Woche.