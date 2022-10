SV Scheidt gewinnt Spitzenspiel UFC Wacker Saarbrücken schafft späten Ausgleich

SV Rockershausen II - SV Geislautern II 0:3 (0:3)

Es war das Spiel des Giuliano Galliano. Während der Spieler in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick erzielte, wurde er im Anschluss für 10 MInuten des Feldes verwiesen. In der zweiten Halbzeit wurde jener Spieler mit glatt rot vom Platz geschickt. Die Gäste waren zu jedem Zeitpunkt im Spiel die klar bessere Mannschaft.

FC St. Arnual II - SC Bliesransbach II 3:0 (0:0)

Der SC Bliesransbach II versäumte es in der ersten ausgeglichenem Halbzeit durch einen vergebenen Elfmeter in Führung zu gehen. Die Gastgeber diktierten in der zweiten Halbzeit klar das Spielgeschehen und gingen verdient als Sieger vom Platz.

FC Kandil Saarbrücken II - UFC Wacker Saarbrücken 4:4 (3:0)

Die Zuschauer sahen zwei unterschiedliche Halbzeiten. Während der FC Kandil Saarbrücken II den ersten Durchgang klar dominierte, war der UFC Wacker Saarbücken in der zweiten Halbzeit klar tonangebend. Der verdiente Ausgleich für den UFC Wacker Saarbrücken fiel allerdings erst in der letzten Spielminute. Zusammenfassend kann man von einem leistungsgerechten Unentschieden sprechen.