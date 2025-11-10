Keeper Clemens Anton Rott rettete seinem SV Scheidt mit guten Paraden den knappen Sieg. – Foto: Sascha John

SV Scheidt beendet Niederlagenserie Bezirksliga Saarbrücken: SV Scheidt – DJK Neuweiler 2:1 (2:0) Verlinkte Inhalte BZL Saarbrücken

Für den letztjährigen Vizemeister SV Scheidt war das Spiel gegen die DJK Neuweiler richtungsweisend. Nach sechs Niederlagen in Folge, waren die Scheidter gefordert, den Bock umzustoßen, um nicht ins untere Tabellendrittel abzurutschen.

Scheidts Trainer Daniel Hoffmann ging mit einer Viererkette ins Spiel. Sein Team war anfangs spielbestimmend und hatte zu Beginn gute Chancen, in Führung zu gehen. Marius Racolta nutzte bereits nach sieben Minuten die zweite Chance im Spiel zum 1:0. Der Mittelstürmer kam im Sechzehner an den Ball und hob die Kugel mit viel Gefühl über den zu weit vor seinem Tor stehenden DJK-Keeper aus 12 Metern ins Netz. Der Jubel bei den Scheidtern zeigte an, wie groß die Erleichterung nach mageren Wochen über die Führung war. Wenig Minuten später musste der Scheidter Mittelfeldspieler Uli Härtner nach einem Zweikampf mit einer Platzwunde am Kopf den Platz verlassen und mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht werden. Für ihn kam Niklas Rudig ins Spiel. Mit zunehmender Spieldauer kam die DJK immer besser ins Spiel und zu guten Chancen. Die Gastgeber konnten sich aber in der Bedrängnis auf ihren Torhüter Clemens Anton Rott verlassen, der durch einige Glanzparaden seiner Elf die Führung rettete. Doch die Scheidter antworteten in Person von Othmane Saaoud, der in der 34. Minute das 2:0 besorgte. Das war auch der Pausenstand.

In der zweiten Halbzeit agierten beide Teams weiter offensiv. Sowohl die DJK als auch der SVS hatten Gelegenheiten, zu Toren zu kommen. Nach einer guten Stunde konnten die Gäste die nicht immer sicher stehende Scheidter Kette nach einem zu kurzen Rückpass aushebeln, Keeper Rott eilte aus dem Tor, es kam zu einem Pressschlag, den Mamadou Dioulde Diallo gewann. Der hatte im Anschluss keine Mühe, den Ball am auf der Torlinie grätschenden Tobias Fingerhut vorbei ins Tor zu schießen. In den Folgeminuten übernahmen die Hausherren die Initiative und waren wieder am Drücker. Nach Pass des eingewechselten Louis Gratzl auf den völlig freistehenden Racolta, schaffte es der Scheidter das völlig leere Tor aus sieben Metern zu verfehlen. Auch in den kommenden Minuten hatten die Gastgeber klare Chancen auf das dritte Tor. Aber auch Pascal Prüm verpasste eine klare Gelegenheit auf 3:1 zu stellen. Am Ende schaffte es Scheidt gegen einen spielerisch starken Gegner, das 2:1 über die Zeit zu bringen.