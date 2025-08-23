SV Schalding-Heining fegt TuS Geretsried mit 5:0 vom Platz!

Englische Woche in der Bayernliga Süd, doch für den SV Schalding-Heining war es ein ganz normaler Spielrhythmus – spielfrei unter der Woche, frisch und voller Tatendrang. Zu Gast war mit dem TuS Geretsried ein Aufsteiger, der bis dato noch ungeschlagen war und sich bereits auf Tabellenplatz fünf festgebissen hatte. Die Hausherren aus Schalding, bislang selbst nur mit einer Niederlage behaftet, wollten den Heimvorteil nutzen – und wie sie das taten!

Ein sonniger Fußballnachmittag, rund 414 Zuschauer am Reuthinger Weg – und sie sollten ein Spektakel sehen, das in Erinnerung bleibt. Der SV Schalding-Heining zeigte vom Anpfiff weg, wer Herr im Haus ist. Mit viel Ballbesitz, aggressivem Pressing und klarem Zug zum Tor nahmen die Hausherren das Spiel in die Hand.Die ersten Annäherungen noch von Geretsried entschärfte die stabile SVS-Abwehr, während vorne die Offensivkräfte immer gefährlicher wurden. In der 43. Minute dann der Dosenöffner: Noel Tanzer fasste sich aus 25 Metern ein Herz und jagte den Ball unhaltbar in den Winkel – ein Traumtor zum 1:0! Mit dieser verdienten Führung ging es in die Pause.Die zweite Hälfte begann furios. Kaum eine Minute war gespielt, da stand es schon 2:0: Der eingewechselte Christian Brückl verwertete eine Vorlage von Patrick Drofa eiskalt ins rechte Eck.Schalding spielte sich in einen Rausch.Geretsried, das zuvor noch mit einem Lattentreffer von Linus Falck ein Lebenszeichen von sich gab, verlor nun den Faden.

Markus Gallmaier traf nach perfekter Schnabel-Flanke per Kopf (61.), Patrick Drofa erhöhte erst im Eins-gegen-Eins (76.) und schließlich nach Vorlage von Elion Hoxhosaj mit einem platzierten Schuss ins lange Eck (88.) – 5:0!



