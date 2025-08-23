SV Schalding-Heining fegt TuS Geretsried mit 5:0 vom Platz!

Englische Woche in der Bayernliga Süd, doch für den SV Schalding-Heining war es ein ganz normaler Spielrhythmus – spielfrei unter der Woche, frisch und voller Tatendrang. Zu Gast war mit dem TuS Geretsried ein Aufsteiger, der bis dato noch ungeschlagen war und sich bereits auf Tabellenplatz fünf festgebissen hatte. Die Hausherren aus Schalding, bislang selbst nur mit einer Niederlage behaftet, wollten den Heimvorteil nutzen – und wie sie das taten!
Markus Gallmaier traf nach perfekter Schnabel-Flanke per Kopf (61.), Patrick Drofa erhöhte erst im Eins-gegen-Eins (76.) und schließlich nach Vorlage von Elion Hoxhosaj mit einem platzierten Schuss ins lange Eck (88.) – 5:0!
Zum ausführlichen Live-Ticker geht's hier...
Die Gäste aus Geretsried hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen. Einzelne Chancen wie ein Schuss von Sebastian Schrills blieben die Ausnahme, während der SVS weiter spielfreudig kombinierte und Chancen im Minutentakt herausspielte. Am Ende stand ein hochverdienter 5:0-Heimsieg, der die Fans mit stehenden Ovationen verabschieden ließ.
Stefan Köck (Trainer SV Schalding) nach dem Spiel kurz und knapp: "Konzentrierter Start unserer Mannschaft, leider haben wir es zunächst versäumt, das 1:0 zu machen. Bis auf ein, zwei Kontersituationen wenig zugelassen. In der zweiten Halbzeit dann noch mit mehr Zug Richtung Tor, Chancen konsequent genutzt und verdient gewonnen."
Durch den klaren Sieg klettert der SVS in der Tabelle auf Platz 8 – wenn auch mit einem Spiel mehr als der TuS Geretsried. Die Gäste rutschen trotz der Niederlage auf Platz 7, bleiben also weiter im oberen Mittelfeld.
Weiter gehts für Schalding nächsten Freitag in Heimstetten, während der TuS bereits am Dienstag den FC Sportfreunde Schwaig empfängt.