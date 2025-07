SV Schafhausen II: Bemerkenswerte Wende geschafft

Die Zweitvertretung des FC Union Schafhausen verfehlte ihr Saisonziel in der Kreisliga A am Ende sogar nur knapp. Nach einer schwachen Hinrunde steigerte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Liebens in der Rückrunde und kam auf dem siebten Tabellenplatz an – zwei Ränge hinter dem ausgerufenen Ziel Platz fünf.

„In der Winterpause hätte ich Platz sieben sofort unterschrieben”, erinnert sich Liebens. Schließlich stand seine Mannschaft nach der Hinrunde auf Tabellenplatz elf, lediglich einen Zähler vor dem Abstiegsrang 14. Doch am Klassenerhalt habe der Trainer keine Zweifel gehabt: „Ich wusste ja, wer alles verletzt war und war guter Dinge, dass wir in der Rückrunde den Turnaround schaffen.“

Ihre Qualität bewies die Mannschaft auch in der Hinrunde, als sie beim späteren Meister Niersquelle Kuckum mit 2:1 gewann. „Da dachte ich, dass ich die Jungs in die Spur gebracht habe“, sagt Liebens. Doch dann folgten drei Niederlagen in Serie – angefangen mit einer 2:3-Pleite beim Tabellennachbarn SC Selfkant, der am Ende Sechster wurde. Enttäuschend sei laut Liebens auch das 0:4 beim SV Waldenrath-Straeten gewesen, der in der Hinserie selbst hinter den Erwartungen blieb.