SV Sarajevo trotz "Sand im Getriebe" mit drittem Sieg

Sowohl der TSV Safakspor als auch der 1. FC Hirschkamp bleiben verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Aufsteiger Hirschkamp wies dabei BW Fuhlenbrock mit 6:1 in die Schranken, Safakspor löste die Auswärtsaufgabe bei der DJK Arminia Klosterhardt II. Im Nacken hängt der SV Sarajevo mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Welheim II. Die Erste der Welheimer überraschte unterdessen mit einem 2:1-Erfolg gegen den FC Sterkrade. Glück-Auf Sterkrade gab einen sicher geglaubten Erfolg gegen TB Oberhausen fast noch aus der Hand. Dem SV Adler Osterfeld gelang dank eines überragenden Tobias Hauner der Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

So läuft der 4. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Mit Treffern von Nico Gabriele (1.) und Luca Szovan (11.) schien alles nach Plan für die Gastgeber zu laufen. Doch Aufsteiger TB ließ sich nicht abschütteln, präsentierte sich als unangenehmer Gegner. Den ersten Anschlusstreffer von Marvin Dipold (31.) konnte Glück-Auf aber durch Nat-Lemuel Aboagye (35.) wieder kontern. "Wir haben in der Halbzeit schon darauf hingewiesen, dass wir versuchen sollten den Fokus hochzuhalten", schilderte Sterkrade-Coach Marco Allekotte. "Wir haben den Turnerbund durchaus als kollektiv starken und kompakten Gegner erwartet und so sind die Jungs auch aufgetreten. Die haben uns das Leben nicht leicht gemacht." Dennoch schien die Partie mit der 4:1-Führung durch Szovan (82.) gegessen - doch weit gefehlt. Denn die Gäste witterten noch ihre Chance und kamen begünstigt durch von Allekotte mehrfach beklagte "individuelle Fehler" bis auf einen Treffer heran: "Dann wurd’s nochmal richtig spannend, weil dann auch der Kopf eine Rolle spielt", rekapituliert der Trainer der Hausherren. Mit viel Kopfschmerzen brachte Glück-Auf die Führung aber noch über die Bühne. Mit 15 Gegentreffern steht die Defensive seiner Mannschaft jedoch im ligaweiten Ranking auf dem drittletzten Platz. Über die ersten vier Partien zogen sich jene individuelle Fehler laut Allekotte wie ein roter Faden durch den Saisonstart. Im Derby gegen den FC Sterkrade (14. September, 15 Uhr) und zuvor im Kreispokal gegen Fuhlenbrock (9. September, 19.30 Uhr) hofft er auf Besserung.

Die Welheimer begannen mit Schwung gegen den Bezirksliga-Absteiger. Trainer Ramazan Karakus war entsprechend zufrieden mit dem Auftakt: "Wir wussten das wir heute ein Gegner haben, der das Umschaltspiel sehr gut beherrscht. Deshalb wollten wir erstmal die Kontrolle über das Spiel haben. Wir ließen von Anfang den Gegner und den Ball laufen." Belohnt wurden die Hausherren zunächst durch den Treffer von Hussein Aliu (21.), doch Sterkrade 72 antwortete postwendend durch Top-Stürmer David Fojcik (23.). In der Folge mussten der FCW einen starken Rückschlag einstecken, als die Gastgeber nach einer Notbremse ab der 36. Minute in Unterzahl agierten. Doch in Unterzahl schlug Welheim nach einer Ecke und Treffer von Alexander Boateng erneut zu (45.+2). Trotz numerischen Vorteilen, konnte Sterkrade daraus schlussendlich keinen Profit erzielen. Der FC musste damit den ersten Rückschlag der noch jungen Saison einstecken. Auf der anderen Seite gab sich Karakus mehr als zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannen: "Unterm Strich kann ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, weil wir fast eine Stunde im Unterzahl spielen mussten und kaum Torchancen zugelassen haben." Mit sieben Punkten schiebt sich Welheim an die Top-Platzierungen heran, Sterkrade rutscht für den Moment auf Platz fünf ab. FC Welheim – FC Sterkrade 72 2:1

FC Welheim: Nils Etienne Hoffmann, Alexander Boateng, Ibrahim Tug (61. Boubacar Diallo), Pascal Patrick Kaluza, Abdussamed Sert, Ali Al Hakim, Özgür Erdogan (40. Abbas Jaafar), Hussein Aliu, Felix Mika Matheis (80. Izzet Avci), Daniel Galonska, Robin Jobst (89. Ali Al Hakim) - Trainer: Ramazan Karakus

FC Sterkrade 72: Nico Kinscher, Jan-Niklas Forger, Maxime-Aurele Finke, Maurice-Joel Finke, Batuhan Kaba (46. Christopher Lange), Keanu Kranz, Justin Gojny, Enrico Cuccu, Marcel Bambic, David Fojcik, Nico Jan Motzkuhn (60. Dennis Stus) - Trainer: Alexander Forger

Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Hussein Aliu (21.), 1:1 David Fojcik (23.), 2:1 Alexander Boateng (45.+2)

Nach der vogelwilden 4:5-Niederlage gegen den FC Sterkrade aus der Vorwoche, hoffte der Sarajevo auf die entsprechende Reaktion. Gegen kompakte Welheimer tat sich der SV zunächst noch etwas schwer: "Es war am Anfang nach dem Tor ein wenig Sand im Getriebe, da hatten wir noch etwas schwere Beine", berichtete Trainer Erol Kücükarslan. Sein Team stach dennoch durch Kenan Mujezinovic zuerst (18.), konnte die Führung aber nur bis zu Beginn der zweiten Hälfte aufrechthalten. Mert Ata glich für Welheim aus (53.). In dieser Phase gerieten die Hausherren ordentlich ins Schwitzen, konnten sich bei Keeper Adil Can Kelleci bedanken, dass es noch beim Gleichstand blieb: "Da muss man fairerweise sagen, dass der Gegner dem Führungstreffer näher war als wir. Gott sei Dank haben wir durch eine überragende Torwartleistung noch Schlimmeres verhindert", gab Kücükarslan zu. Und gerade eine Ampelkarte in der 79 Minute hätte eigentlich den Gästen wesentlich weiterhelfen sollen, doch Harun Husnic schlug in einer Kontersituation nur in Unterzahl für Sarajevo eiskalt zu (82.). Weil die Gäste daraufhin noch mehr Räume öffneten, legte Almin Essler auch noch das 3:1 nach (90.). Für Kücükarslan ist sein Team noch lange nicht am Zenit des Leistungsvermögens angekommen: "Wir haben definitiv eine sehr schlechte Vorbereitung gemacht. Ich habe auch gesagt, dass meine Mannschaft noch nicht an ihre körperlichen Grenzen gekommen ist", ist er sich sicher. Zudem wollte er auch noch lobende Worte in Richtung der Gäste äußern. "Eine absolut faire Mannschaft. Es war ein gutes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber zu keinem Zeitpunkt ein unfaires Spiel. Also an dieser Stelle auch ein Kompliment nach Welheim." Heute, 15:15 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock BW Fuhlenbr. 1. FC Hirschkamp Hirschkamp 1 6 Abpfiff Hirschkamp überragt weiterhin als Aufsteiger. Gegen den letztjährigen Herbstmeister gerieten die Gäste nur selten ins Schwitzen. Emrullah Bayhoca (4., 17.) und Galed Mohamad (86., 90.+2) stachen jeweils mit einem Doppelpack heraus. Während Hirschkamp also weiter schlafwandlerisch fast alles zu gelingen scheint, muss sich Fuhlenbrock allmählich mit einer Saison im Abstiegskampf befassen. Noch sind die Blau-Weißen ohne eigenen Sieg aus den ersten vier Spielen. Heute, 15:00 Uhr SV Adler Osterfeld SV Adler Os. BV Osterfeld 1919 BV Osterfeld 6 1 Abpfiff So ballert man sich aus einer Krise. Nach zuvor drei Niederlagen gelang dem SV das erste große Erfolgserlebnis. Tobias Hauner (40., 57., 87., 89.) überragte mit gleich vier der sechs Treffer. Während also die Adler etwas durchschnaufen können, vertiefen sich die Sorgenfalten beim BVO, der als einziges Team ligaweit noch auf den ersten Punkt wartet. Die weiteren Partien vom 4. Spieltag

SV Sarajevo Oberhausen – FC Welheim II 3:1

SV Sarajevo Oberhausen: Adil Can Kelleci, Bahrudin Sahinovic, Enes Aksalic, Samir Dzafic, Esef Hodzic, Kenan Mujezinovic (88. Adetola Olaseni Adegun), Emmanuel Eme Jacob (54. Harun Husnic), Almin Essler, Dzenis Mulalic, Arlind Hasani - Trainer: Erol Kücükarslan

FC Welheim II: Arif Yalcin, Ahmet Katircioglu, Tolga Kocbey (34. Merdan Senyüz), Nabil Walid Mawas, Halet Delen, Emrah Semiz, Oktay Semiz, Mert Ata, Burhan Albas (66. Emre Can Önal), Ramazan Akyüz - Trainer: Sven Kottwitz

Schiedsrichter: Frank Saßmannshausen (Oberhausen) - Zuschauer: 62

Tore: 1:0 Kenan Mujezinovic (18.), 1:1 Mert Ata (53.), 2:1 Harun Husnic (82.), 3:1 Almin Essler (90.)

DJK Arminia Klosterhardt II – TSV Safakspor Oberhausen 2:4

DJK Arminia Klosterhardt II: Daniel Kiryk, Kevin Ritter, Connor Roth, Marc Gronek, Marius Broß, Jeremy Wehres, Dennis Brinkmann, Marcel Wroblewski, Simon Steinberg, Louis Drießen (84. Sondy Desamours), Dustin Prütz (46. Sayed Haris Sultani) - Trainer: Andreas Bovenz

TSV Safakspor Oberhausen: Emirhan Kaya, Said-Ihsan Akkaya, Emre Gülsen, Serhat Erdogan, Mert Özsoy, Emre Erdogan, Yusuf Arslanbas, Till Heilmann (64. Seyyid-Muhammed Akkaya), Cihad Saral, Mehmet Can Ekelik (90. Eray Erol), Dogukan Kara (76. Berat Aktürk) - Trainer: Tuncay Aksoy - Trainer: Erdal Yaprak

Schiedsrichter: Yunus Emre Gülmez - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Simon Steinberg (5.), 1:1 Dogukan Kara (31.), 1:2 Mehmet Can Ekelik (67. Foulelfmeter), 1:3 (75.), 2:3 Marcel Wroblewski (79.), 2:4 Seyyid-Muhammed Akkaya (90.+3)



SV Adler Osterfeld – BV Osterfeld 1919 6:1

SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Erdem Saglam (82. Jonis Youssef), Hasan Can Agbulut, Mehriz Fezzani, Mehmet Gül, Justin Montberg (78. Ahmad Alaa Al Khaleli), Leon Christopher Delfs, Emmanuel Nwabuego, Pierre Henscheid (64. Philipp Schulte), Tobias Hauner - Trainer: Michel Hilgert - Trainer: Manuel Werner

BV Osterfeld 1919: Sefa Bozca, Enes Mekikli, Luke Stratenhoff, Eazy Ctp, Enes Can, Harun Uzan, Ethem Uzan (60. Burak Aksoy) (65. Ensar Kahramanoglu), Abdullah Baydar, Sien Nasim Greven, Aiman Rump (65. Soner Karakoc) (70. Klaudiusz Nowak), Nico Ljubic - Trainer: Okay Özkan - Trainer: Ersin Öztürk - Trainer: Adem Saglam

Schiedsrichter: Lukas Moyses - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Tobias Hauner (40.), 2:0 Tobias Hauner (57.), 2:1 Nico Ljubic (71.), 3:1 Mehmet Gül (80.), 4:1 Tobias Hauner (87.), 5:1 Tobias Hauner (89.), 6:1 Ahmad Alaa Al Khaleli (90.)







Blau-Weiß Fuhlenbrock – 1. FC Hirschkamp 1:6

Blau-Weiß Fuhlenbrock: Marvin Breil, Louis Becker (54. Karl Kukuczka), David Overfeld (66. Niko Politis), Felix Mühlberg (46. Lukas Espenhahn), Nils Hackfurth, Daniel Dierkes, Halil Memisoglu, Lukas Wischermann (63. Niklas Balsliemke-Louven), Justin Straßek, Jannis Pröschold, Joel Zander - Trainer: Adrian Reiss

1. FC Hirschkamp: Adnan Laroshi, Timur Berbero, Erkan Basoglu (81. Marvin Weigel), Mehmet Kalayci, Okan Aslantin (64. Jan Schmidt), Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Fatih Köktürk (61. Fatih Bekmezci), Emrullah Bayhoca (74. Galed Mohamad), Ahmet Büyüköztürk, Mehmet Kafli (57. Semih Akdogan) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan

Schiedsrichter: Maximilian Fischedick (Bottrop) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Mehmet Kafli (1.), 0:2 Emrullah Bayhoca (4.), 0:3 Emrullah Bayhoca (17.), 1:3 Halil Memisoglu (32.), 1:4 Fatih Köktürk (34.), 1:5 Galed Mohamad (86.), 1:6 Galed Mohamad (90.+2)



Glück-Auf Sterkrade – TB Oberhausen 1889 4:3

Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Andre-Maurice Ochmann, Carsten Weißert, Ardit Jashari, Emin Tosun (60. Fabrice Terjung), Benjamin Rüddel, Mahilan Dietze (76. Jorden Kleinallermann), Nevio Flore (55. Berke Bayram), Nico Gabriele, Patrick Szovan (82. Imad Brahimi), Nat-Lemuel Aboagye - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura

TB Oberhausen 1889: Marvin Hengsteler, David Münch, Prince Pieritz, Sebastian Maier, Julian Miguel Peitsch, Fabio Mülling (71. Nejat Berbero), Damian Jerome Peitsch (46. Mohamed Junior Coumbassa), Fabian-Maurice Kammhöfer, Marvin Dipold, Louis Victor Mietzsch (71. Justin Andre Partenheimer), Dustin Peitsch - Trainer: Daniel Coers

Schiedsrichter: Patrick Steinmann (Oberhausen) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Nico Gabriele (1.), 2:0 Luca Szovan (11.), 2:1 Marvin Dipold (31.), 3:1 Nat-Lemuel Aboagye (35.), 4:1 Luca Szovan (82.), 4:2 Marvin Dipold (84.), 4:3 Mohamed Junior Coumbassa (85.)







VfR 08 Oberhausen – Spvgg Sterkrade-Nord II 3:1

VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Oliver Winkler, Mathias Henkemeyer, Levin Jubt, Sebastian Stollen, Julian Birkholz, Nick Blanke, Paul Schendzielorz (76. Christian Geber), Fabio Saporito, Mirco Baumgarten (46. Dustin Masek), Nasif Omorou (71. Tim Schmidt) - Trainer: Paul Schendzielorz - Trainer: Tim Blanke - Trainer: Tim Schaefer

Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Mathias Georg, Janne Thomas Buschfeld (61. Melvin Stelzer), Kevin Marzotko, Moritz Neukirch (73. Robin Marr), Lukas Loibl, Keno Räck, Elias Aaron Peukert (60. Malte Akman), Sven Konarski, Dustin Weber, Daniel Markin (76. Batuhan Aktas) - Trainer: Dustin Vogt

Schiedsrichter: Stjepan Volaric - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Moritz Neukirch (20.), 1:1 Levin Jubt (35.), 1:2 Sebastian Stollen (70.), 1:3 Levin Jubt (85.)

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

13.09.25 VfR 08 Oberhausen II - VfR 08 Oberhausen

14.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - SV Sarajevo Oberhausen

14.09.25 FC Sterkrade 72 - Glück-Auf Sterkrade

14.09.25 TB Oberhausen 1889 - SV Adler Osterfeld

14.09.25 BV Osterfeld 1919 - Blau-Weiß Fuhlenbrock

14.09.25 1. FC Hirschkamp - DJK Arminia Klosterhardt II

14.09.25 TSV Safakspor Oberhausen - SC Buschhausen 1912 II

14.09.25 FC Welheim II - FC Welheim

