SV Sanding: Michael W. Ära endet nach 4 1/2 Jahren

Am 11. November 2025 fand beim SV Sanding das jährliche Gespräch über die sportliche Zukunft des Vereins statt. In beiderseitigem Einvernehmen wurde entschieden, dass die Amtszeit von Trainer Michael W. nach viereinhalb Jahren endet.

Der SV Sanding blickt auf eine äußerst erfolgreiche Zeit mit Michael W. zurück. Seit er das Traineramt in der Saison 2021/22 übernahm, formte er aus einem jungen, entwicklungsfähigen Team eine geschlossene Mannschaft. Unter seiner Leitung gelang dem SVS in der Saison 2022/23 der viel umjubelte Aufstieg in die A-Klasse – ein Erfolg, der maßgeblich seiner engagierten Arbeit und seinem intensiven Einsatz zu verdanken ist.