SV Sandhausen und SG Sonnenhof Großaspach mit spätem Ausgleich

Der 5. Spieltag der Regionalliga Südwest endete mit zwei packenden Duellen. Sowohl Sandhausen als auch Aufsteiger Großaspach sicherten sich späte Ausgleiche, die für Bewegung in der Tabelle sorgen.

Die Hausherren begannen schwungvoll und wurden früh belohnt: In der 19. Minute traf Maximilian Zaiser zur 1:0-Führung der Blauen. Offenbach ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kam noch vor der Pause zurück. In der 43. Minute glich Boubacar Barry zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen. Als sich die Zuschauer bereits mit einem Remis abgefunden hatten, schlug Offenbach zu. In der 89. Minute war es Kristjan Arh Cesen, der den Gästen einen umjubelten 2:1-Auswärtssieg bescherte.

Mit einer konzentrierten Leistung festigte Freiberg seine Spitzenposition. In einem umkämpften Duell war Marco Kehl-Gómez in der 63. Minute zur Stelle und erzielte das goldene Tor des Tages. Balingen hielt lange gut dagegen, konnte aber die vierte Saisonniederlage nicht verhindern und bleibt tief im Tabellenkeller.

Im Topduell trennten sich Steinbach und die Mainzer Reserve unentschieden. Die Gäste gingen in der 33. Minute durch Taiyu Yamasaki in Führung. Steinbach erhöhte den Druck und wurde in der Schlussminute belohnt: Marvin Mika traf in der 90. Minute zum viel umjubelten Ausgleich. Zuvor hatte Philipp Schulz in der 8. Minute für Mainz einen Foulelfmeter vergeben, den Torwart Jesper Heim stark parierte.

Ein packendes Spiel im Frankfurter Volksbank Stadion endete mit einer späten Punkteteilung. Ismail Harnafi brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, bevor Shai Santino Neal in der 28. Minute den Ausgleich erzielte. Birkan Celik stellte in der 71. Minute die Weichen auf Sieg, doch Jan Wiltink rettete den Mainzern in der Nachspielzeit mit dem 2:2 in der 90.+2. Minute den Punkt.

---

Homburg erwischte den besseren Start und ging in der 19. Minute durch Nils Röseler in Führung. Doch Walldorf zeigte Moral: Yasin Zor glich in der 49. Minute aus, Marcel Carl traf in der 60. Minute per Foulelfmeter zur Führung, und Lennart Grimmer machte in der 70. Minute alles klar. Homburg verpasste damit die Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. ---

Fulda zeigte vor heimischer Kulisse eine starke Reaktion und ließ dem Bahlinger SC keine Chance. Tim Korzuschek brachte die Hausherren in der 37. Minute per Foulelfmeter auf Kurs, Pietro Besso legte in der 43. Minute nach. In der Nachspielzeit stellte Nick Berger per Elfmeter in der 90.+4. Minute den Endstand her. Bahlingen steckt mit nur drei Punkten weiter im Tabellenkeller fest. ---

Dramatik pur in Alzenau: Benjamin Girth brachte Kassel in der 18. Minute in Führung, ehe Luka Garic in der 40. Minute per Foulelfmeter ausglich. Adrian Bravo-Sanchez sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) für die erneute Gäste-Führung. Doch in der 90.+5. Minute war Maximilian Brauburger zur Stelle und rettete den Hausherren einen hart erkämpften Punkt. ---

Im Hardtwald entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Sandhausen zunächst den Ton angab. Pascal Testroet brachte die Hausherren in der 17. Minute in Führung. Doch Freiburg II schlug zurück: Oscar Wiklöf glich in der 36. Minute aus, ehe David Amegnaglo kurz vor der Pause in der 45. Minute den Führungstreffer für die Gäste erzielte. Nach dem Seitenwechsel kämpfte Sandhausen um den Ausgleich – und wurde belohnt: In der 63. Minute fiel der umjubelte Treffer zum 2:2-Endstand. Trotz des Punktgewinns bleibt der Absteiger aus der 3. Liga im Tabellenkeller stecken, während Freiburg II den Abstand auf die obere Tabellenhälfte wahrt. ---

In Großaspach sahen die Zuschauer eine Partie voller Wendungen. Kurz vor der Halbzeit brachte Kevin Heinz die Gäste aus Trier in der 45.+2 Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam die SG zurück: Mert Tasdelen erzielte in der 62. Minute den Ausgleich. Doch Trier schlug erneut zu – Jan-Lucas Dorow traf in der 67. Minute zum 2:1 für die Moselstädter. Als alles nach einem Auswärtssieg roch, schlug Großaspach in der Schlussphase noch einmal zurück: Fabian Eisele besorgte in der 87. Minute den viel umjubelten Ausgleich, der den Aufsteiger auf Platz drei der Tabelle katapultiert.