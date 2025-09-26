SV Sandhausen mit wildem 4:3, Yunus Malli trifft im Mainzer Derby

Am neunten Spieltag der Regionalliga Südwest standen bereits am Freitagabend packende Partien auf dem Programm. Die Spitzenplätze bleiben hart umkämpft, während im Mittelfeld und am Tabellenende die Teams um jeden Zähler kämpfen. Besonders die Begegnungen in Sandhausen, Frankfurt und Fulda zeigten, wie eng die Liga derzeit beieinanderliegt.
---
Die Gastgeber setzten früh ein Ausrufezeichen, als Maximilian Wagner bereits in der fünften Minute das 1:0 erzielte. Offenbach antwortete postwendend durch Marc Wachs in der 13. Minute und ging noch vor der Pause durch Ron Berlinski (43.) und Boubacar Barry (45.+2) mit 3:1 in Führung. Nach der Halbzeit kämpfte Sandhausen sich zurück: Pascal Testroet traf in der 49. Minute, Niklas Tarnat glich in der 57. Minute aus, ehe Testroet in der 83. Minute den Siegtreffer markierte.
---
In Frankfurt ging Oscar Wiklöf bereits in der 6. Minute für Freiburg II in Führung. Ben-Luca Fisher glich für die Gastgeber in der 31. Minute aus. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit, als Mathias Fetsch in der 90.+2 Minute das 2:1 für die Gäste erzielte.
---
Fulda-Lehnerz geriet erst spät in Rückstand, als Ole Käuper in der 70. Minute per Foulelfmeter für Steinbach Haiger traf. Tobias Göbel konnte nur neun Minuten später für die Hausherren zum 1:1 ausgleichen, womit die Partie mit einem gerechten Unentschieden endete.
---
Mainz 05 II legte früh vor durch Fabio Moreno Fell in der 20. Minute. Abdellatif El Mahaoui konnte kurz nach Beginn in der 18. Minute noch den 1:1-Ausgleich markieren, doch Yunus Malli erzielte in der 90. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer für die Gäste.
---
Tabellenführer Freiberg empfängt die Kasseler, die bislang ausgeglichene Ergebnisse erzielten. Freiberg will die Spitzenposition festigen und die perfekte Saisonbilanz verteidigen.
---
Homburg muss punkten, um Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten, während Großaspach die Chance hat, sich weiter in Richtung der Spitzengruppe zu orientieren.
---
Trier erwartet die Aufsteiger aus Balingen, die bisher nur wenige Punkte sammeln konnten. Trier möchte zuhause Punkte sichern, um im Mittelfeld zu bleiben.
---
Bahlingen kämpft im Tabellenkeller gegen den Abstieg, während Walldorf Punkte benötigt, um den Anschluss an die oberen Ränge nicht zu verlieren.
---
Alzenau steht gegen die Stuttgarter Kickers unter Druck, dringend Punkte einzufahren. Die Kickers wollen ihre Position in der oberen Tabellenhälfte verteidigen.
__________________________________________________________________________________________________
