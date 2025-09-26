 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Imago Images

SV Sandhausen mit wildem 4:3, Yunus Malli trifft im Mainzer Derby

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Am neunten Spieltag der Regionalliga Südwest standen bereits am Freitagabend packende Partien auf dem Programm. Die Spitzenplätze bleiben hart umkämpft, während im Mittelfeld und am Tabellenende die Teams um jeden Zähler kämpfen. Besonders die Begegnungen in Sandhausen, Frankfurt und Fulda zeigten, wie eng die Liga derzeit beieinanderliegt.

---

Heute, 19:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
4
3

Die Gastgeber setzten früh ein Ausrufezeichen, als Maximilian Wagner bereits in der fünften Minute das 1:0 erzielte. Offenbach antwortete postwendend durch Marc Wachs in der 13. Minute und ging noch vor der Pause durch Ron Berlinski (43.) und Boubacar Barry (45.+2) mit 3:1 in Führung. Nach der Halbzeit kämpfte Sandhausen sich zurück: Pascal Testroet traf in der 49. Minute, Niklas Tarnat glich in der 57. Minute aus, ehe Testroet in der 83. Minute den Siegtreffer markierte.

---

Heute, 19:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
1
2
Abpfiff

In Frankfurt ging Oscar Wiklöf bereits in der 6. Minute für Freiburg II in Führung. Ben-Luca Fisher glich für die Gastgeber in der 31. Minute aus. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit, als Mathias Fetsch in der 90.+2 Minute das 2:1 für die Gäste erzielte.

---

Heute, 19:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
1
1
Abpfiff

Fulda-Lehnerz geriet erst spät in Rückstand, als Ole Käuper in der 70. Minute per Foulelfmeter für Steinbach Haiger traf. Tobias Göbel konnte nur neun Minuten später für die Hausherren zum 1:1 ausgleichen, womit die Partie mit einem gerechten Unentschieden endete.

---

Heute, 19:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
1
2
Abpfiff

Mainz 05 II legte früh vor durch Fabio Moreno Fell in der 20. Minute. Abdellatif El Mahaoui konnte kurz nach Beginn in der 18. Minute noch den 1:1-Ausgleich markieren, doch Yunus Malli erzielte in der 90. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer für die Gäste.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
14:00live

Tabellenführer Freiberg empfängt die Kasseler, die bislang ausgeglichene Ergebnisse erzielten. Freiberg will die Spitzenposition festigen und die perfekte Saisonbilanz verteidigen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
14:00live

Homburg muss punkten, um Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten, während Großaspach die Chance hat, sich weiter in Richtung der Spitzengruppe zu orientieren.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
14:00live

Trier erwartet die Aufsteiger aus Balingen, die bisher nur wenige Punkte sammeln konnten. Trier möchte zuhause Punkte sichern, um im Mittelfeld zu bleiben.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
14:00live

Bahlingen kämpft im Tabellenkeller gegen den Abstieg, während Walldorf Punkte benötigt, um den Anschluss an die oberen Ränge nicht zu verlieren.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
14:00live

Alzenau steht gegen die Stuttgarter Kickers unter Druck, dringend Punkte einzufahren. Die Kickers wollen ihre Position in der oberen Tabellenhälfte verteidigen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 026.9.2025, 22:05 Uhr
Timo BabicAutor