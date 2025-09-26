SV Sandhausen mit wildem 4:3, Yunus Malli trifft im Mainzer Derby

Die Gastgeber setzten früh ein Ausrufezeichen, als Maximilian Wagner bereits in der fünften Minute das 1:0 erzielte. Offenbach antwortete postwendend durch Marc Wachs in der 13. Minute und ging noch vor der Pause durch Ron Berlinski (43.) und Boubacar Barry (45.+2) mit 3:1 in Führung. Nach der Halbzeit kämpfte Sandhausen sich zurück: Pascal Testroet traf in der 49. Minute, Niklas Tarnat glich in der 57. Minute aus, ehe Testroet in der 83. Minute den Siegtreffer markierte. ---

In Frankfurt ging Oscar Wiklöf bereits in der 6. Minute für Freiburg II in Führung. Ben-Luca Fisher glich für die Gastgeber in der 31. Minute aus. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit, als Mathias Fetsch in der 90.+2 Minute das 2:1 für die Gäste erzielte. ---

Fulda-Lehnerz geriet erst spät in Rückstand, als Ole Käuper in der 70. Minute per Foulelfmeter für Steinbach Haiger traf. Tobias Göbel konnte nur neun Minuten später für die Hausherren zum 1:1 ausgleichen, womit die Partie mit einem gerechten Unentschieden endete. ---

Mainz 05 II legte früh vor durch Fabio Moreno Fell in der 20. Minute. Abdellatif El Mahaoui konnte kurz nach Beginn in der 18. Minute noch den 1:1-Ausgleich markieren, doch Yunus Malli erzielte in der 90. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer für die Gäste. ---

Morgen, 14:00 Uhr SGV Freiberg Freiberg KSV Hessen Kassel KSV Hessen 14:00 live PUSH

Tabellenführer Freiberg empfängt die Kasseler, die bislang ausgeglichene Ergebnisse erzielten. Freiberg will die Spitzenposition festigen und die perfekte Saisonbilanz verteidigen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 14:00 live PUSH

Homburg muss punkten, um Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten, während Großaspach die Chance hat, sich weiter in Richtung der Spitzengruppe zu orientieren. ---

Trier erwartet die Aufsteiger aus Balingen, die bisher nur wenige Punkte sammeln konnten. Trier möchte zuhause Punkte sichern, um im Mittelfeld zu bleiben. ---

Bahlingen kämpft im Tabellenkeller gegen den Abstieg, während Walldorf Punkte benötigt, um den Anschluss an die oberen Ränge nicht zu verlieren. ---