SV Sandhausen jubelt, FSV Frankfurt nutzt Überzahl in Großaspach

Freiberg setzte seine beeindruckende Form auch gegen Aufsteiger Schott Mainz fort. Bereits nach 19 Minuten eröffnete Marius Köhl den Torreigen. Nur fünf Minuten später legte Marco Kehl-Gómez nach und stellte auf 2:0. Kurz vor der Pause erhöhte erneut Kehl-Gómez mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SGV dominant: Leon Petö traf in der 50. Minute zum 4:0-Endstand und sorgte dafür, dass Freiberg ohne Punktverlust bleibt. ---

In einer temporeichen Partie erwischte Steinbach den besseren Start. Michael Guthörl traf in der 10. Minute zur Führung. Walldorf antwortete in der 29. Minute durch Theodoros Politakis, doch in der zweiten Halbzeit übernahmen die Hausherren wieder das Kommando. Serkan Firat brachte Steinbach in der 65. Minute erneut in Front, ehe Arda Sirin acht Minuten vor dem Ende auf 3:1 erhöhte. Walldorf kam durch Roman Hauk zwar in der 86. Minute noch einmal heran, doch Gwang-in Lee setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. ---

Fulda startete mutig und ging bereits in der 14. Minute durch Tim Korzuschek in Führung. Die Gäste aus Balingen ließen sich nicht beirren und kamen durch Denis Latifovic in der 23. Minute zum Ausgleich. In einer umkämpften Schlussphase war es schließlich Amney Moutassime, der in der 88. Minute für den späten Siegtreffer der Balinger sorgte – ein wichtiger Dreier für den Aufsteiger. ---

Vor 4810 Zuschauern begann Kickers Offenbach stark und ging in der 15. Minute durch Onur Ünlücifci in Führung. Mainz antwortete entschlossen: Kacper Potulski glich in der 34. Minute aus, und nur acht Minuten später drehte Lovis Bierschenk das Spiel. Fabio Moreno Fell sorgte in der 50. Minute für den 3:1-Endstand und einen Heimsieg der Mainzer U23. ---

Der Aufsteiger aus Alzenau verpasste den ersten Saisonsieg. Lucas Sitter traf in der 38. Minute per Foulelfmeter zur Führung, und Marcel Wilke legte in der 54. Minute nach. Freiburg verkürzte in der 62. Minute durch Mathias Fetsch und kam in der Nachspielzeit durch Fabian Rüdlin zum 2:2-Ausgleich. ---

Vor 4630 Zuschauern kamen die Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Trier nicht über ein Unentschieden hinaus. Bereits nach nur neun Minuten brachte Mateo Biondic die Gäste in Führung. Nach einer halben Stunde war es Kickers-Zugang Melkamuu Frauendorf, der den Ausgleich markierte. Beide Teams probierten viel, doch am Ende blieb es bei der Punkteteilung. ---

Der SV Sandhausen meldete sich nach zwei Niederlagen eindrucksvoll zurück. Schon in der 8. Minute traf Pascal Testroet zur frühen Führung. Noch vor der Pause erhöhte Jahn Herrmann in der 35. Minute auf 2:0. Doch der KSV Hessen Kassel kämpfte sich ins Spiel: Benjamin Girth erzielte in der 48. Minute den Anschlusstreffer. Als Testroet in der 58. Minute mit seinem zweiten Tor das 3:1 markierte, schien die Entscheidung gefallen, doch Zvonimir Plavcic brachte Kassel in der 89. Minute noch einmal heran. Am Ende blieb es beim 3:2 für Sandhausen. ---

Die 745 Zuschauer erlebten ein Wechselbad der Gefühle. Mert Tasdelen brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, doch kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Ismail Harnafi glich in der 42. Minute für Frankfurt aus, ehe Niklas Mohr im direkten Gegenzug (43.) wieder für Großaspach traf. In der 45. Minute folgte der nächste Rückschlag: Volkan Celiktas sah Rot für die Hausherren. Nach der Pause nutzte der FSV die Überzahl aus. Cas Peters glich in der 59. Minute zum 2:2 aus, ehe Hassan Mourad in der 71. Minute den Siegtreffer erzielte. Großaspach beendete die Partie zu Neunt, da Niklas Mohr in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte sah. ---

