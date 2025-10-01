SV Sandhausen gewinnt Großaspach, Hessen Kassel nur mit Remis

Der 10. Spieltag der Regionalliga Südwest fand heute mit zwei Partien seinen Abschluss. In Kassel teilten sich der KSV Hessen und der Bahlinger SC die Punkte in einer packenden Begegnung. Parallel dazu feierte Absteiger SV Sandhausen einen hart erkämpften Auswärtssieg bei Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Damit bleibt die Tabelle hinter Spitzenreiter SGV Freiberg eng zusammengerückt, während es im Tabellenkeller weiter heiß hergeht.

Kickers Offenbach und die SG Barockstadt Fulda Lehnerz trennten sich 1:1. Vor 5022 Zuschauern am Bieberer Berg brachte ein Eigentor von Pietro Besso die Gastgeber in der 40. Minute in Führung. Doch schon kurz nach der Pause gelang Marius Grösch in der 53. Minute der Ausgleich für die Gäste. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, am Ende blieb es bei einer Punkteteilung. ---

Der TSV Steinbach Haiger setzte sich in einem torreichen Duell mit 4:2 gegen Bayern Alzenau durch. Die Gäste gingen in der 20. Minute durch Luka Garic in Führung. Serkan Firat glich in der 39. Minute aus, bevor Ertan Hajdaraj in der 57. Minute die Partie drehte. Jonas Singer erhöhte nur fünf Minuten später auf 3:1. In der 81. Minute sorgte Gwang-in Lee für das 4:1. Zwar konnte Luka Garic in der 86. Minute per Handelfmeter noch einmal verkürzen, doch am Ende blieben die Punkte beim TSV vor 730 Zuschauern. ---

Das württembergische Duell zwischen den Stuttgarter Kickers und Tabellenführer SGV Freiberg endete 1:1 – allerdings mit großer Dramatik. Vor 4470 Zuschauern brachte Flamur Berisha die Kickers per Foulelfmeter in der 40. Minute in Führung. Die zweite Halbzeit war geprägt von Platzverweisen: Zunächst sah Tim Niklas Pietzsch von Freiberg in der 49. Minute Rot, drei Minuten später musste auch Jacob Danquah für die Kickers vom Platz. In der 59. Minute erzielte Marco Kehl-Gómez den Ausgleich für die Gäste, ehe er in der 89. Minute ebenfalls mit Rot vom Feld musste. Am Ende blieb es bei einem hart umkämpften Remis. ---

Ein wahres Spektakel erlebten die 507 Zuschauer in Freiburg: Der SC Freiburg II und Aufsteiger TSG Balingen trennten sich 4:4. Halim Eroglu brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, doch David Amegnaglo glich in der 40. Minute aus. Kurz vor der Pause traf Mathias Fetsch zum 2:1 für Freiburg. Nach der Halbzeit schlug Eroglu erneut zu und markierte in der 60. Minute das 2:2. Amney Moutassime (67.) und Luca Battista (85.) sorgten für erneute Balinger Führungen, während Fabian Rüdlin in der 82. Minute per Foulelfmeter und in der Nachspielzeit (90.+1) für Freiburg traf. Das 4:4 bedeutete ein packendes Ende eines unvergesslichen Abends ---

Der FC 08 Homburg feierte einen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Schott Mainz. Oliver Kovacic brachte die Gastgeber bereits in der 11. Minute in Führung. In der 52. Minute sah Dominik Ahlbach von den Gästen die Gelb-Rote Karte, sodass Mainz in Unterzahl agieren musste. In der Nachspielzeit machte Armend Qenaj in der 90.+5 Minute den Homburger Erfolg perfekt. 771 Zuschauer sahen einen Heimsieg. ---

Der FC-Astoria Walldorf gewann sein Heimspiel gegen den FSV Frankfurt knapp mit 1:0. Schon in der 17. Minute erzielte Lennart Grimmer das Tor des Tages. Der FSV musste ab der 79. Minute in Unterzahl weiterspielen, nachdem Joep Munsters Gelb-Rot sah. Vor 288 Zuschauern verteidigte Walldorf die Führung geschickt und schob sich in der Tabelle nach oben. ---