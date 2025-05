SV RW Deuten: Große-Puppendahls Schützling wird neuer Co-Trainer

Nun steht auch fest, dass Große-Puppendahl einen Spieler aus Osterwick mitbringen und als Co-Trainer aufstellen wird. Kevin Lehmann (35) wird seinen drei Jahre jüngerem "Chef" ab Sommer an der Seitenlinie unterstützen.

"Ich freue mich total, dass Kevin sich entschieden hat, seine riesige Erfahrung zukünftig als Co-Trainer bei uns einzubringen. Er hat im ambitionierten Amateurfußball bis hoch zur Regionalliga alles gesehen und wird ein wichtiger Ansprechpartner für die Jungs und natürlich auch für mich persönlich sein", so Große-Puppendahl über den einstigen Jugendspieler des VfL Bochum und MSV Duisburg. Für RW Essen, die SG Wattenscheid 09, die SpVgg Erkenschwick und den TuS Haltern lief Lehmann in über 270 Spielen in der Regionalliga, Oberliga, NRW-Liga und Westfalenliga auf.