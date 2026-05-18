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SV Rust verliert beim FV Dinglingen durch ein spätes Freistoßtor
SV Fautenbach steht in der Fußball-Bezirksliga vor dem Gewinn der Meisterschaft
von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Zweikampf zwischen dem Dinglinger Wladislaw Duschkin (vorn) und dem Ruster Marco Bodnik – Foto: Sebastian Barthmes
Der SV Fautenbach steht in der Fußball-Bezirksliga vor dem Gewinn der Meisterschaft. Die Verfolger des Spitzenreiters aus Rust und Ettenheim-Altdorf verlieren am Wochenende im Gleichschritt.
Sieben Punkte beträgt der Vorsprung der Fautenbacher vor den Rustern, die einen so großen Rückstand binnen der letzten drei Spieltage kaum aufholen dürften. Dem Tabellenzweiten bietet sich aber eine besondere Gelegenheit zur Revanche, denn der SV Rust und der SV Fautenbach stehen sich am Pfingstsonntag auch im Finale um den Bezirkspokal gegenüber. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.