SV Rust und der SV Niederschopfheim sind im Pokal direkt gefordert

Luca Grösser, Trainer des SV Rust, bekommt es mit seiner Mannschaft am Samstag mit der SG Prechtal/Oberprechtal zu tun. – Foto: Sebastian Barthmes

In dem bekannten Kinderlied "Die Jahresuhr" besingt Rolf Zuckowski den Lauf der Monate. Es geht immer voran, ohne (große) Pausen. Das gilt auch für den Amateurfußball. Gerade einmal gut fünf Wochen sind vergangen, da zankten sich die Kicker des SC Lahr und des SC Holzhausen in den Aufstiegsspielen um das letzte Oberligaticket. Es war das letzte große Highlightspiel der Saison 2025/26 aus Sicht des hiesigen Fußballbezirks. Das Ende ist bekannt – und die Lahrer treten auch in der kommenden Spielzeit wieder in der Verbandsliga an. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.