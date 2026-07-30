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SV Rust und der SV Niederschopfheim sind im Pokal direkt gefordert
Die Jahresuhr im Amateurfußball kommt in Bewegung: Für die ersten Teams aus der Ortenau beginnt die Saison im Verbandspokal. Auf den SV Rust wartet ein Aufsteigerduell.
In dem bekannten Kinderlied "Die Jahresuhr" besingt Rolf Zuckowski den Lauf der Monate. Es geht immer voran, ohne (große) Pausen. Das gilt auch für den Amateurfußball. Gerade einmal gut fünf Wochen sind vergangen, da zankten sich die Kicker des SC Lahr und des SC Holzhausen in den Aufstiegsspielen um das letzte Oberligaticket. Es war das letzte große Highlightspiel der Saison 2025/26 aus Sicht des hiesigen Fußballbezirks. Das Ende ist bekannt – und die Lahrer treten auch in der kommenden Spielzeit wieder in der Verbandsliga an. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.