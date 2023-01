„Fachlich wie menschlich stark“: Christian Saban – Foto: Wolfgang Künstle

SV Rust stellt erste Weichen

Der Fußball-Landesligist hat eine zentrale Personalie für die neue Saison geklärt. Trainer Christian Saban verlängert beim SVR, der zur Rückrunde drei Neuzugänge vermeldet.

Christian Saban wird auch in der Saison 2023/2024 als Trainer des SV Rust an der Seitenlinie stehen. Das gab Ralf Arndt, SVR-Vorstand Verwaltung, am Wochenende bekannt. Zur Begründung für die Ausdehnung der Zusammenarbeit führte Arndt aus: "Christian Saban ist fachlich wie menschlich stark. Er weiß ganz genau, wie er die Spieler anpacken muss." Damit würde der Trainer in seine dritte Spielzeit beim Landesliga-Aufsteiger, der mit 20 Punkten auf Rang 13 der Tabelle platziert ist, gehen.



"Die laufende Runde hat sich als erwartet anspruchsvoll herausgestellt in einer Liga, die zum Teil verrückte Ergebnisse lieferte", sagte Vorstandsmitglied Ralf Arndt. Mannschaft und Trainer würden "alles reinlegen, um die Klasse zu halten. Zum nun beginnenden Jubiläum unseres 100-jährigen Bestehens wollen wir nicht absteigen".



Saban freut sich ebenfalls auf die nächsten Aufgaben: "Das 100-jährige Bestehen ist ein echter Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Natürlich möchte man da unbedingt ein kleiner Teil von sein." Sportlich sei es gelungen, die Euphorie aus der Aufstiegssaison in die neue Runde mit hineinzunehmen. "Nach der zwischenzeitlich deutlichen Durststrecke, die für alle Beteiligten, auch unsere Zuschauer, nicht einfach war, haben die Jungs dann wieder den notwendigen Willen und Biss gezeigt", so Saban. "Diese Eigenschaften werden wir ab März unbedingt brauchen, um die Landesliga halten zu können."



Weichen gestellt hat der SV Rust auch in Sachen Kader für die Rückrunde. Drei Neuzugänge hat der Landesligist verpflichtet, wie Arndt mitteilte. Dass Verteidiger Matteo Grösser (SV Niederschopfheim) nach Rust wechseln würde, stand bereits etwas länger fest. Neu hinzu kommen ebenso Cagkan Saki (Abwehr/SC Lahr II) und Laurin Hurst (Sturm/SV Kippenheimweiler).



"Diese drei jungen Kräfte verstärken unseren Kader. Sie sorgen gerade in der Breite für mehr Alternativen", so Arndt. Während Grösser und Saki bereits auf höherem Niveau aktiv waren, wird vor allem spannend, wie sich Hurst auf Landesliga-Ebene akklimatisieren kann. "Er ist enorm hungrig, muss körperlich noch zulegen. Der Unterschied zum bisherigen Verein beträgt drei Ligen. Aber er wird seine Chance bekommen, wenn er sich reinhängt", ist Arndt überzeugt.



Dazu kehren mit Janek Merettig und Seyithan Olcan zwei Langzeitverletzte zurück. "Im Grunde haben wir also für den Verlauf der Rückrunde sogar fünf Neuzugänge zur Verfügung", so Arndt.