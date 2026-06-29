 2026-06-24T10:25:44.617Z

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SV Rust steigt nach dem 5:1 in Muggensturm in die Landesliga auf

Johannes Wirth kommt als Königstransfer

von Badische Zeitung · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
Nando Schoner (blaues Trikot) gehörte als Tor-Vorbereiter zu den Ruster Leistungsträgern in Muggensturm.
Nando Schoner (blaues Trikot) gehörte als Tor-Vorbereiter zu den Ruster Leistungsträgern in Muggensturm. – Foto: Sebastian Barthmes

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Der SV Rust gibt sich auch im Rückspiel des Aufstiegsduells gegen den FV Muggensturm keine Blöße. Der 5:1-Erfolg ebnet der Elf von Spielertrainer Lucca Größer den Weg in die Fußball-Landesliga.

Längere Zeit mit dem Feiern wollten die Ruster Spieler nach dem 5:1 (3:0)-Sieg in Muggensturm, der ihren Aufstieg in die Landesliga besiegelte, vorerst nicht verlieren. Unmittelbar nach Spielende eilten sie zum Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, denn sie hatten längst Tickets für einen kurzen Mannschaftsurlaub auf Mallorca in der Tasche. Ihr Spielertrainer Lucca Größer zog es indes vor, zu Hause zu bleiben - ebenso wie Vereinschef Ralf Arndt. Am Tag nach dem Spiel würdigten beide in Gesprächen mit der Badischen Zeitung die Leistung der Ruster Mannschaft. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.