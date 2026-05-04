SV Rust schießt binnen 30 Minuten alle fünf Tore beim 5:1 in Zell

Beim 5:1 (0:1) in Zell am Harmersbach spricht der SV Rust in der Fußball-Bezirksliga ein Machtwort. Das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem FV Dinglingen und dem FV Sulz endet indes 2:2 (2:1).
Der Sportvorstand des SV Rust, Ralf Arndt, sprach am Vorabend des Spitzenspiels seines Vereins beim Zeller FV von einem Alles-oder-nichts-Duell: "Wir müssen dort gewinnen, ein Unentschieden wäre für uns zu wenig." Die Blau-Weißen aus der Nachbarschaft des Europarks beherzigten am Sonntagnachmittag den Wunsch ihres Vereinschefs und kamen aus dem Harmersbachtal mit einem Respekt einflößenden 5:1-Sieg zurück. Einer der Ruster Matchwinner war der junge Stürmer Santino Grösser, der drei Tore erzielte, ein anderer der defensive Mittelfeldspieler Viktor Draghici, der zwei Mal erfolgreich war. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.