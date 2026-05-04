SV Rust schießt binnen 30 Minuten alle fünf Tore beim 5:1 in Zell

Duell im Derby: Der Sulzer Marius Weidenbach stellt sich dem Dinglinger Roman Bulgakov entgegen. – Foto: Johannes Barthmes

Der Sportvorstand des SV Rust, Ralf Arndt, sprach am Vorabend des Spitzenspiels seines Vereins beim Zeller FV von einem Alles-oder-nichts-Duell: "Wir müssen dort gewinnen, ein Unentschieden wäre für uns zu wenig." Die Blau-Weißen aus der Nachbarschaft des Europarks beherzigten am Sonntagnachmittag den Wunsch ihres Vereinschefs und kamen aus dem Harmersbachtal mit einem Respekt einflößenden 5:1-Sieg zurück. Einer der Ruster Matchwinner war der junge Stürmer Santino Grösser, der drei Tore erzielte, ein anderer der defensive Mittelfeldspieler Viktor Draghici, der zwei Mal erfolgreich war. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.