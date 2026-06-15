SV Rust kann sich für die Aufstiegsspiele zur Landesliga vorbereiten

Der SV Rust ist nach dem 1:1 (1:0) am letzten Spieltag beim FSV Seelbach Vizemeister in der Fußball-Bezirksliga. Dem SV Oberschopfheim gelingt auf den letzten Drücker der Klassenerhalt.
Einfach hat es der längst abgestiegene FSV Seelbach dem SV Rust zum Meisterschaftsfinale nicht gemacht. Aber der Mannschaft um den verletzten Spielertrainer Lucca Größer reichte im Schuttertal ein Zähler, um die Verfolger aus Rammersweier und Ettenheim-Altdorf auf sichere Distanz zu halten. Die Ruster sind Vizemeister und werden demnächst Aufstiegsspiele zur Landesliga bestreiten. Ihr Gegner kommt aus dem Landkreis Rastatt und heißt FV Muggensturm.
Für Furore sorgte während der letzten drei Bezirksliga-Spieltage der SV Oberschopfheim, der auf den letzten Drücker den Klassenerhalt schaffte. Am Sonntag bezwangen die Gelb-Schwarzen auswärts den Ex-Landesligisten VfR Elgersweier mit 2:0. Der VfR beendet deswegen die Saison als Viertletzter und kann sich vom Abstieg nur retten, wenn dem Vizemeister aus Rust in den Auseinandersetzungen gegen Muggensturm der Landesliga-Aufstieg gelingt.