SV Rust kann sich für die Aufstiegsspiele zur Landesliga vorbereiten Nach dem 1:1 in Seelbach kann sich der SV Rust für die Aufstiegsspiele zur Landesliga vorbereiten von Badische Zeitung · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Darf erleichtert aufatmen: Lucca Größer, der verletzte Ruster Spielertrainer – Foto: Sebastian Barthmes

Der SV Rust ist nach dem 1:1 (1:0) am letzten Spieltag beim FSV Seelbach Vizemeister in der Fußball-Bezirksliga. Dem SV Oberschopfheim gelingt auf den letzten Drücker der Klassenerhalt.

Einfach hat es der längst abgestiegene FSV Seelbach dem SV Rust zum Meisterschaftsfinale nicht gemacht. Aber der Mannschaft um den verletzten Spielertrainer Lucca Größer reichte im Schuttertal ein Zähler, um die Verfolger aus Rammersweier und Ettenheim-Altdorf auf sichere Distanz zu halten. Die Ruster sind Vizemeister und werden demnächst Aufstiegsspiele zur Landesliga bestreiten. Ihr Gegner kommt aus dem Landkreis Rastatt und heißt FV Muggensturm.