SV Rust gewinnt das Bezirkspokal-Halbfinale gegen TGB Lahr

Nando Schoner erzielte zwischenzeitlich das 2:0 für den SV Rust. – Foto: Künstle

Es war am Ostersonntag-Nachmittag ein Fußballspiel, an das sich nicht nur die siegreichen Ruster gerne erinnern werden. Auch die vielen neutralen Zuschauer auf dem Mietersheimer Sportplatz an der Allmendstraße, der nun offiziell den Namen E.M.A Arena trägt, haben Grund, dankbar für den gebotenen spannenden und attraktiven Sport zu sein. Und alle die es mit TGB Lahr halten, dürfen Stolz darüber empfinden, wie toll sich ihr Verein im Halbfinale gegen den Favoriten aus der Bezirksliga präsentiert hat. Die große Kulisse – so mancher behauptete, mindestens 1000 Zuschauer waren anwesend – brachte den beiden Kontrahenten eine gute Kasse, wobei sich die Gastgeber von TGB dank ihrer vortrefflichen Bewirtung nochmals extra wirtschaftlich belohnten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

TGB Lahr: Dormane, Olcan, Akman, Gbajie (113. Köse), Kraut (51. Mutidi), Berisha (46. Demaj), Szkibick, Eldiven, Sür (83. Salihi), Cantürk (106. Gökmen), Dias. SV Rust: Eismann, M. Größer, Draghici, Saki, Schoner (65. Bodogae), S. Größer, B. Bodnik, Lebfromm (46. Singler), Depner, Feger (81. Kappa, 106. Aziz), Sobczyk (46. M. Bodnik). Tore: 0:1 S. Größer (33.), 0:2 Schoner (42.), 1:2, 2:2 Gbajie (61., 78.), 2:3 Aziz (119.). Schiedsrichter: Walter (Schwanau). Gelb-rote Karte: Demaj (120. +3.). Zuschauer: 1000.