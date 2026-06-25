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SV Rust geht mit einem Drei-Tore-Vorsprung ins Rückspiel
Der SV Rust geht ins Aufstiegsspiel in Muggensturm mit einem Drei-Tore-Vorsprung
von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Auf dem Weg zum 3:1 im Hinspiel: der Ruster Torjäger Santino Größer. – Foto: Sebastian Barthmes
Im Aufstiegssduell zur Fußball-Landesliga beim FV Muggensturm setzt der SV Rust auf einen Drei-Tore-Vorsprung. TGB Lahr muss im Duell zur Bezirksliga gegen den SV Leutesheim zwei Tore aufholen.
Nach dem 5:2-Erfolg im Hinspiel darf sich der Ortenauer Bezirksliga-Zweite aus Rust im Aufstiegsduell gegen den FV Muggensturm der Landesliga nahe wähnen. Allerdings muss sich das Team von Spielertrainer Lucca Größer noch im Rückspiel im Landkreis Rastatt behaupten und auch noch der großen Hitze trotzen, die für diesen Samstag prognostiziert wird. Wegen der hohen Temperaturen wurde der Anstoß in der Muggensturmer Schwamberger Arena ohnehin auf 18 Uhr verlegt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.