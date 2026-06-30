SV Rümlang setzt auf Maurizio Fede Ehemaliger Junior kehrt zurück von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 11:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: regional - fussball.ch

Nach dem Abstieg aus der 2. Liga stellt der SV Rümlang die Weichen für die Zukunft. Maurizio Fede übernimmt beim Unterländer Verein als Trainer des Fanionteams.