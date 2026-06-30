SV Rümlang setzt auf Maurizio Fede

Nach dem Abstieg aus der 2. Liga stellt der SV Rümlang die Weichen für die Zukunft. Maurizio Fede übernimmt beim Unterländer Verein als Trainer des Fanionteams.
Der SV Rümlang geht mit einem neuen Trainer in die kommende 3.-Liga-Saison. Die Verantwortung für die 1. Mannschaft übernimmt Maurizio Fede.
Der Trainerwechsel wurde notwendig, nachdem Cheftrainer Getoar Sallauka und sein Assistent Ergün Berisa nach dem Abstieg aus der Zweitliga-Gruppe 1 auf Ende der vergangenen Saison aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt bekannt gegeben hatten.
Der 46-jährige Fede ist im Verein kein Unbekannter: Er spielte bereits als Junior für den SV Rümlang und bringt langjährige Erfahrung als Trainer mit.
Zuletzt stand er Anfang 2025 für wenige Wochen bei YF Juventus II an der Seitenlinie. Dieses Kurz-Engagement war nach seinem vorzeitigen Abschied beim damaligen Zweitligisten Oerlikon/Polizei zustande gekommen. Zuvor trainierte Fede unter anderem Schwamendingen in der 2. und 3. Liga sowie Wallisellen in der 2. Liga.
Nach intensiven Gesprächen mit dem neuen Trainer zeigt sich Teammanager Kurt Vogel überzeugt, mit Fede die richtige Besetzung für den anstehenden Umbruch gefunden zu haben. Der 46-Jährige soll die Neuausrichtung des Teams vorantreiben und den Neustart in der 3. Liga gestalten.
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