SV Rott zieht Erste zurück: Die Auswirkungen auf Abstieg und Aufstieg

Nach acht Jahren Zugehörigkeit zur Landesliga hat der SV Rott die Konsequenzen aus dem angekündigten Rückzug seines langjährigen Vorsitzenden und Hauptförderers Andreas Schindler gezogen. Der Verein informierte den Fußballverband Mittelrhein (FVM), dass die erste Mannschaft zur kommenden Saison nicht mehr am Spielbetrieb der Landesliga 2 teilnehmen wird. Darüber hinaus verzichtet der Klub auch auf eine Meldung für die Bezirksliga – ein kompletter Neuanfang in der Kreisliga A steht bevor.

Mit dieser Entscheidung steht der SV Rott unabhängig vom sportlichen Abschneiden als erster Absteiger der Landesliga 2 fest. Dabei hätte die Mannschaft mit aktuell 34 Punkten und dem elften Tabellenplatz rein rechnerisch den Klassenerhalt gesichert. Durch den Rückzug ist die Abstiegsfrage nun vorzeitig geklärt: Neben den bereits abgeschlagenen Teams aus Erkelenz (17 Punkte) und Erftstadt-Lechenich (8 Punkte) wird Viktoria Glesch-Paffendorf (27 Punkte) nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen und bleibt in der Liga.

Für die Saison 2025/26 plant der SV Rott mit seiner ersten Mannschaft in der Kreisliga A. Die Reserve des Vereins feierte bereits vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B2 und wird somit in die A-Liga aufsteigen.

„Gleichzeitig wird der Verein seine erste Mannschaft zur Saison 2025/2026 nicht für die Bezirksliga melden", erklärte Nina Hambalek, Sprecherin des FVM, gegenüber der Aachener Nachrichten.